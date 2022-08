Dalma chicaneó a Ojeda tras el cruce con Claudia: “Me da orgullo mi madre y no todos pueden decir eso”

Otro nuevo capítulo se abre en la historia de los herederos de Diego Armando Maradona. Por supuesto, el conflicto es el gran protagonista. Y el dinero también. Desde hace un tiempo, Verónica Ojeda, madre de Dieguito Fernando, cree que Dalma y Gianinna Maradona cobraron cientos de miles de dólares en nombre del fallecido astro mundial.



Además, Mario Baudry, pareja de Verónica y representante legal de Dieguito Fernando, acusó a Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe de estar involucradas en el faltante de dos millones de dólares de una cuenta de Diego Armando Maradona en Suiza. "Las cosas que no se hicieron fueron por un pedido de Claudia a Baglietto. Ella es amiga y socia de Gabriela Galaretto, la pareja del administrador", había dicho el letrado.

Ahora, tras presentarle las pruebas, el italiano Diego Junior y Jana Maradona se unieron a Ojeda en su cruzada contra las “nenas” y la paz entre los herederos llegó a su fin. En ese contexto, mientras Ojeda ayer brindaba un móvil en Argenzuela, el programa de Jorge Rial en C5N, Claudia Villafañe pidió salir al aire para desmentirla. El cruce fue tremendo.



Por un lado, Ojeda aseguró: “No está mal hablar de ruptura entre los herederos. Hubo un encuentro de los cinco herederos, obviamente yo en representación de Dieguito Fernando, en la famosa baulera donde estaban las cosas de Diego. Dieguito no iba a ir porque fue un momento difícil de afrontar, hasta a mí me hizo mal entrar a ese lugar. Estaba hasta la señora Claudia Villafañe”.



Y siguió: “Nos hemos enterado, y no estamos mintiendo en nada, las cosas que dijo Dalma. Todo lo que dijo Baudry en representación de Dieguito, porque es su abogado aparte de mi pareja, no es mentira. Tenemos los fallos y los papeles para representar. Me sorprendió contratos de ellas en el exterior. Por ejemplo, un contrato de un vino muy prestigioso en Europa que está firmado desde hace un año y no sabíamos absolutamente nada. Que no contesten ellas que pasó con eso”.



También afirmó: “Con Junior y Jana estamos en constante comunicación preguntándonos qué pasó con esto. Las únicas que firmaron fueron ellas dos (por Dalma y Gianinna), pero sino firmamos los cinco no se hace ese negocio. Y así un montón de cosas, tengo los papeles y constancia de esas cosas. No hablo pavadas como dice Dalma, son cosas reales que debemos tratar de solucionar. La empresa no tiene nada que ver con esto, ellas fueron firmaron y no les importó nada. El vino lleva el nombre de Diego, supuestamente no se firmó aún. Ellas sí firmaron, pero nosotros no”.



Mientras hacía esas afirmaciones, Villafañe pidió salir al aire en Argenzuela y afirmó: “Cuando salimos el otro día, que los chicos se estuvieron repartiendo las cosas, estuvimos juntas y estaba todo bien con todos los abogados, hasta con Baglietto. No sé qué pasó ahora. Mario (Baudry) dijo que yo cobré, igual que Dalma y Gianinna, 80 mil dólares en Arabia y quiero que me lo demuestren”.



Y completó sobre el contrato firmado por Dalma y Gianinna: “Para que vean el negocio, el contacto de la marca de vinos los pasé yo. Y hasta el momento, nadie cobró un peso de ese emprendimiento”. También amenazó a Ojeda con llevarla a la Justicia e iniciarle un juicio: “Verónica, vas a tener que comprobar todo esto”. Todo finalizó con la madre de Dieguito Fernando burlándose y Villafañe dándole la razón a sus hijas.



Un par de horas después, a través de su cuenta de Instagram, Dalma se burló de Ojeda. Claro que para eso, mostró lo que siente por Claudia y escribió en una historia: “Solo voy a decir que me da mucho orgullo la madre que tengo. Tan hermosa persona, tan educada y todo lo lindo. Y no siempre todos los hijos piensan eso de sus propias madres... ¡De hecho, muchas seguidoras me piden compartir a La Tata!”.



Y por último chicaneó a Ojeda en un tono burlón porque la ex de Maradona se había enojado, lanzó un par de gritos y cargó contra Villafañe, quien siempre se mostró calma: “Hay que tener cuidado cuando uno se expone en la tele porque sale todo y hay cosas que no se pueden ocultar... Vos, Tata, sos luz y amor. Y eso tampoco se puede ocultar ¡Te amo!”.