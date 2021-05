Dalma con todo contra Verónica Ojeda: "Le pasaba lo mismo que ella nos hizo"

A pesar de que Dalma y Gianinna Maradona hicieron causa común con Verónica Ojeda en búsqueda de justicia por la muerte de Diego Maradona, esto no significa que el enfrentamiento entre ellas haya terminado.

Así, a raíz de un tuit de Pablo Layus, Dalma dio a entender que la guerra sigue. "Si pudiéramos hacer un informe con la cantidad de veces que Dalma, Giannina y Verónica contaron que querían hablar con Maradona y no podían porque el 'entorno' no las dejaba, no nos alcanzaría un programa ¿Se acuerdan? Esta situación cansa a cualquiera", escribió el notero.

"Con la única diferencia que muchas veces la que no nos comunicaba con mi papá era ella. Mucho tiempo después se ve que le pasaba lo mismo que ella hizo", respondió sorpresivamente la hija mayor del astro.

Vale recordar que en marzo ya había criticado a Verónica en Twitter. "Qué miedo la alianza Ojeda/Luque. No entiendo cómo su pareja está ahí avalando un audio donde ella lo banca y nos hace mierda a nosotras. Lo único que puedo aclarar es que como ella dice que nos conoce, nosotras también a ella. No hay audios ni arreglos nuestros con Luque", escribió a raíz de la aparición de nuevas escuchas.

En relación a la causa que investiga la muerte de Diego, este sábado se difundió el informe presentado por la junta médica, que apunta a la responsabilidad del neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov en una serie de negligencias que desembocaron en el fallecimiento. Ahora la Justicia de San Isidro deberá determinar si hay más responsabilidades y cuál sería la carátula final de la causa.

Mientras tanto, Mario Baudry, pareja y abogado de Ojeda, reveló que "Verónica no paraba de llorar y se puso muy mal, no podía creer todo lo que veía en el informe", subrayando que los médicos y el entorno del ex jugador "sabían que se iba a morir e impidieron que se lo ayudara".