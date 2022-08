Dalma contó detalles de su parto y reveló que los médicos le encontraron una "anemia severa"

A una semana de haber dado a luz a su segunda hija, llamada Azul, este lunes Dalma Maradona contó detalles de su parto y del problema de salud que le descubrieron tras dar a luz, lo que la obligó a tener que quedarse un tiempo más internada, a pesar de que estaba desesperada por volver a su casa para ver a su otra nena, Roma.

Con dos publicaciones bastantes extensas, la hija de Diego Maradona contó que estuvo acompañada del mismo equipo que la ayudó con el nacimiento de su primera hija y que afortunadamente se sintió muy contenida. "Gracias a mi obstetra Aníbal dal Verme por el acompañamiento y por ser tan amoroso, Silvi la mejor partera del universo aunque yo nunca haya tenido una contracción, Gabi Arias por ser la mejor instrumentadora y decirme en el medio de la cesárea 'qué linda que sos por dentro' ,al anestesiólogo que se bancó que le avisara que iba a llorar porque soy actriz y por ningún otro motivo! ¡Gracias por traer al mundo a Azul con ese amor que se vibraba en el quirófano!", escribió.

Además, aseguró que con la llegada de su segunda hija ya decidió junto a su marido "cerrar la fábrica", y le agradeció tanto a su esposo, como a su mamá Claudia Villafañe por siempre estar. De igual modo, le dio las gracias a su hermana Gianinna y su "ángel", en relación a su padre.

Del mismo modo, este lunes Dalma contó que su beba cumple tanto solo "una semana de vida" y que a pesar de que todo salió bien, tuvo que quedarse internada un tiempo más porque los médicos le detectaron un tema de salud.

"Me descubrieron una anemia muy severa justo antes de darme el alta y me tuvieron que hacer una transfusión de sangre. Yo no quería saber nada de quedarme porque en casa me esperaba Roma, pero obviamente no fue opcional (porque después me di cuenta que no me podía levantar por mis medios de una silla) así que aprovecho para agradecer a todos los médicos de LOS ARCOS!", sostuvo.

"Gracias a las enfermeras, a las que te traen la comida, a las que te preparan la habitación y a todo el personal que trabaja con tanto AMOR! Y mención especial para las puericultoras que se acordaban de mi hacía 3 años y sabían que con Roma no me había ido bien Y QUE AHORA ESTABAN TAN CONTENTAS COMO YO QUE NOS ESTABA FUNCIONANDO LA LACTANCIA! Anita sos una persona hermosa que le dedica TODO a su profesión , ella es pueri con todo su cuerpo y yo celebro nuestro encuentro. Te lo dije personalmente y ¡te lo repito! ¡ANITA SOS TODO! Sigo recuperándome y sigo aprendiendo, ¡QUE ES LO IMPORTANTE!", agregó.