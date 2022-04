Dalma contó que su hija se comunica con Diego y que una especialista la ayudó: "Manifestó cosas"

Dalma Maradona dejó a algunos con la boca abierta en las últimas horas, tras revelar que tanto ella como su pequeña hija de 3 años, Roma, se “comunican” con Diego Armando Maradona.

La hija mayor del "Diez" hizo hincapié en la poca relación que su padre y su primogénita llegaron a tener y confesó: “Es muy loco porque lo vio pocas veces. Justo cayó la pandemia, pero las veces que estuvo con él tuvieron una conexión total. Se llamaban por FaceTime y se quedaban hablando una hora”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Luego fue consultada por las señales que reconocía, a lo que la conductora de Radio Metro respondió: “Me pasan un montón de cosas. Yo siento que estoy re conectada con él y con Roma me pasó varias veces que me dice frases que me dejan como ‘wow, él está ahí de alguna manera’. Eso me encanta y lo respeto mucho”.

No obstante, la ex Cebollitas también realizó otra confesión durante la entrevista. Indicó, ante la sorpresa de todos, que tras las señales que vivió con su pequeña hija, decidió acudir a una especialista para tratar lo que está sucediendo y entender qué va a pasar con las señales a medida que su hija mayor crezca.

“No voy a contar nada puntual, pero si manifestó algunas cosas. Por ende yo consulté con una persona y le dije: ‘Mi hija me está diciendo tal o cual cosa’. Entonces me ayudó como para poder manejar la situación porque a mí nunca me había pasado algo así”, expresó. Lo que le detalló ese especialista, es que esa conexión con el más allá suele estar presente hasta los 7 años y después se va apagando.

Por otro lado, Dalma está embarazada por segunda vez de una nena, a la que llamará Azul y nacerá en agosto. “Será la última, con toda la felicidad del mundo. Fue re contra buscada, vino al toque”, aseguró.

Dalma Maradona para muchos es aquella que le ponía los puntos a su padre y la autora de la famosa frase "no te mueras, que Giannina (Maradona) te necesita", cuando el ex astro del fútbol estaba internado en Uruguay.

“Yo tengo muchos recuerdos, y todo el tiempo lo tengo muy presente. Todos los días, de alguna manera, aparece. La gente también me hace acordar, todo el tiempo me mandan fotos y videos mías con mi papá que ni yo sabía que existían. Es un descubrimiento y un tesoro para mí también”, dijo por último al hablar del fallecido futbolista.