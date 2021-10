Dalma cruzó fuerte a Sbaraglia por la serie de Maradona: "No tiene nada que ver con la realidad"

La serie de Amazon Prime sobre la vida de Diego Maradona está a dos semanas de estrenarse y como no podía ser de otra forma, no está exenta de polémicas. Es que antes de morir, cuando estaba en plena negociación, Maradona se encargó personalmente de dejar en claro algunos puntos clave de la trama para hacerlo quedar bien a él y mal a su ex esposa, Claudia Villafañe, tal y como contó BigBang el año pasado.

Y esto quedó aun más en evidencia recientemente por una serie de cruces entre el actor que representa al histórico representante del 10, Guillermo Coppola, Leo Sbaraglia, y dos de las hijas de Maradona, Dalma y Giannina.

Después de que se estrenó esta semana el trailer oficial de la serie, Sbaraglia fue entrevistado ayer por la periodista Marcela Coronel en su programa Mientras Tanto, en donde reveló que varios miembros del elenco, entre los cuales se incluyó, dialogaron con las hijas de Maradona para transmitirles el sentimiento con el que hicieron la serie.

“No fue mi intención confrontar con Claudia Villafañe ni sus hijas. Dalma Maradona tomó bien mi mensaje, enseguida lo tomó. Le dije que todos los que trabajamos en Sueño bendito lo hicimos con amor. Todas las polémicas se van a ir disipando cuando se estrene la serie", contó el actor que rápidamente se dio cuenta del impacto que tiene cualquier cosa relacionada con el mundo Maradona en la Argentina y en el Mundo entero.

"Hay que hablar con cuentagotas porque está todo el piso rociado de kerosene. Prendés un fosforito y...", dijo. Varias horas después, Dalma sorprendió con una story en su cuenta de Instagram en donde negó la existencia de la conversación, cargó contra la producción y hasta se burló de lo que fue el trailer.

Primero compartió el comentario de uno de sus seguidores que sostenía: ”El adelanto de la serie no solo es pedorra, sino que parece un chiste. Lástima los actores que se prestaron”. Al publicar la interacción no sólo avaló el contenido, sino que además decidió agregarle un poco de picante.

"Actores que me dijeron que contaban la serie desde el amor... Una historia que no tiene nada que ver con la realidad nunca es desde el amor", escribió Dalma.

Tal y como contó BigBang, hace tiempo Maradona puso una serie de condiciones para poder dar el visto bueno para que la serie de Amazon se pueda producir. Todas ellas apuntaban a hacerlo quedar bien a él y denostar a Villafañe, sobre todo por la causa que mantenía contra ella por una serie de operaciones financieras (incluida la compra de departamentos) que Claudia habría realizado para cuidar el patrimonio de Maradona para sus hijas.

¿Cuáles eran las condiciones de Maradona para la producción? Se trata de 14 puntos que sostienen que: