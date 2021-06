Dalma, el enojo de Brian Buley y el anuncio de la quinta temporada: todo sobre El Marginal 4

La primera, exitosa y laureada temporada de la serie "El Marginal" volvió a emitirse –a cinco años de su estreno- este martes por la pantalla de la Televisión Pública. Los 13 capítulos de la historia producida por Underground están protagonizados por Juan Minujín, Gerardo Romano, Martina Gusmán, Claudio Rissi, Nicolás Furtado, Daniel Pacheco Bautista, Abel Ayala, Roly Serrano, Esteban Lamothe, Lorenzo Ferro y Alejandro Awada.

En ese contexto, la cuarta temporada del "Marginal", la cual se graba desde marzo pasado, es una de las más esperadas por el público. Se espera que pueda verse por la pantalla de la TV Pública y Netflix antes de fin de año, ya que la productora Underground junto al equipo liderado por el director Luis Ortega empezó a trabajar en ella en 2019, pero la pandemia de coronavirus retrasó los planes de grabación y producción de la serie.

Las grabaciones se realizaron bajo los estrictos protocolos sanitarios establecidos para la producción audiovisual: el elenco -y todo el equipo que trabajó durante el rodaje- se testeó cada tres días, sobre todo quienes tuvieron contacto estrecho con sus colegas en las escenas. Todos los actores que forman parte de El Marginal debieron firmar un contrato de confidencialidad que incluye no revelar detalles sobre la trama y tampoco compartir en sus redes sociales fotos del backstage.

La etapa de filmación ya llegó a su final y una de las revelaciones que no pasó desapercibida entre los fanáticos es el regreso del protagonista de la primera temporada, Pastor, el mismo que fue encarnado por Juan Minujín y de Nicolás Furtado, quien interpreta a Diosito Borges. Pero también regresarán Claudio Rissi, Martina Gusmán, Gerardo Romano, Julieta Zylberberg y Rodolfo Ranni.

En abril pasado, Netflix compartió un video promocional dónde se vio cómo es la nueva cárcel de Puente Viejo, donde transcurre la temporada 4. La historia se situará unos meses después de la primera temporada: los hermanos Borges y James recibieron condena a cadena perpetua y desde la prisión San Onofre decidieron enviarlos a Puente Viejo, uno de los complejos de máxima seguridad. Allí se encontrarán con un viejo conocido: Miguel.

Pero lejos de concluir, trascendió que la productora ya comenzó con los preparativos para lo que será la quinta temporada de El Marginal. De hecho, se supo que Dalma Maradona fue convocada y grabó una participación especial para lo que será la quinta entrega de la ficción, algo que molestó, por ejemplo, a Brian Buley (Pedrito Pedraza), uno de los personajes más queridos de la serie.

El actor no dudó en manifestar su malestar por la contratación de la hija de Diego: “No tengo nada en contra de Dalma pero es una falta de respeto hacia los demás compañeros. Estamos en un momento difícil a través de esta pandemia y no es justo que esté en El Marginal. Obviamente la muerte de su papá, coincido con eso, quizás para olvidarse un poco del sufrimiento pero también me pongo del lado de la gente que no tiene trabajo”, sostuvo en diálogo con Mitre Live.

Para Marcos Santana, presidente de Telemundo -empresa norteamericana que adquirió Underground- la cuarta temporada de El Marginal es la "mejor" de todas. "Las vueltas de tuerca que le dieron a cada capítulo son increíbles. Te quedas sin respirar... Es la producción más grande de todas las temporadas. En volumen, en número de actores, de extras”, adelantó. Mientras tanto, la quinta entrega ya está en pleno proceso de rodaje y desde el martes 15 de este mes, la TV Pública puso la primera temporada al aire que se puede ver los martes, miércoles y jueves, siempre a las 23.