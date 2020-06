Dalma, enfurecida con el entorno de Maradona: "Lo único que quiero es hablar con mi papá"

En medio del conflicto que generó el adelanto de lo que será la serie sobre Diego Maradona que prepara Amazon, la propia Claudia Villafañe rompió el silencio días atrás para sacar a a luz algunos detalles desconocidos de lo que fue su relación con el “Diez”, Dalma utilizó las redes sociales para acusar públicamente al entorno de su papá de impedir que ella o su hermana, Gianinna, tengan contacto con él.

En su descargo en su cuenta de Twitter, donde tiene más de 800 mil seguidores, Dalma escribió: "Hago esto público porque al entorno de mi papá lo único que le importa es ¡no quedar mal públicamente!. Así que alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá, ya que cada vez que habla con mi hermana o conmigo se lo cambian".

Al mismo tiempo, la actriz sostuvo que, a diferencia del entorno de Maradona, ella "no le pide nada ni le llena la cabeza" cuando habla con el.

"Solo hablamos y le muestro por cámara a mi hija (Roma). ¿Hasta de eso lo van a privar? ¡No me busquen! Solo comuníquense conmigo y pásenme el número nuevo de mi papá Si puede ser antes del día del padre mejor", agregó.

En ese sentido, Dalma sostuvo que esta no es la primera vez que le ocurre esto y aseguró que las personas que no le quieren pasar, o directamente le cambian, el número de teléfono de su papá, son las mismas que después le dicen al ex DT de la Selección Argentina que tanto ella como Gianinna "se olvidaron" de él. "Solo que ahora no me lo fumo más. Voy a probar con la oficina, ¡chorros!", cerró.

Luego de su contundente descargo, Dalma accedió a una entrevista telefónica con Intrusos, donde dio más detalles de su denuncia:

"Estoy enfurecida. Pasa lo de siempre. Mucha gente se pregunta por qué lo hacemos público, pero es la única forma que tengo y porque sé cuál es la movida que están haciendo: se viene el día del padre, quieren que nadie lo llame y esté solo...y eso yo no lo voy a permitir".

Según explicó, decidió hacer público su enojo debido a que al actual entorno del "Diez" "lo único que les importa es lo que diga la gente y los programas. A mi eso no me importa porque yo no le debo nada a nadie, yo me manejo siempre con la verdad y no me couchea nadie para ir a un programa (refiriéndose a Rocío Oliva). De un día para el otro ya no me puedo comunicar más con mi papá. Mi papá no la puede ver a mi hija y me parece totalmente injusto".

Durante la charla, Dalma detalló que la última comunicación con Maradona había sido el lunes y aclaró que no ocurrió nada que provocara la furia de su papá. "Venimos hablando casi todos los días porque Roma empezó a hablar de una manera de la que nadie lo puede creer y es Roma la que lo llama directamente. Él (por Diego) se muere por verla. Entonces nos llama, hablamos y habla con Roma y se queda horas hablando", explicó.

Y siguió: "Para mi fue una sorpresa llamarlo y que diga que el número no existe. Es lo que me pasa siempre. Empieza a hablar conmigo o con Gianinna y mágicamente el teléfono cambia. No necesito nada de mi papá, más que hablar con él. Yo no le pido nada y no me da plata, que está perfecto porque no tiene por qué. Tengo 33 años y gracias a Dios siempre trabajé y mi marido trabaja".

Visiblemente molesta, la hija de Claudia Villafañe sostuvo que su único deseo es que El Diego pueda hablar con su nieta. "Lo único que quiero es hablar con él para que vea a su nieta. Con Roma venía hablando todos los días, pero a ellos les agarra el miedo de que yo le diga algo a mi papá de ellos y le cambian el teléfono. Pero mi papá no se da cuenta que se lo cambian", señaló Dalma.

Y remarcó: "Un día dice ´que raro que no me llama Dalma o Gianinna´ y ahí ellos le dicen que nosotras nos olvidamos de él. Esa es la forma que tienen para ponerlo en contra de nosotras. La que hace esto es la misma persona que va a la tele a decir que yo le pido dólares a mi papá, qué estupidez (en clara referencia a Matías Morla, abogado y amigo de Maradona)".