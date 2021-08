Dalma, Gianinna y Claudia furiosas contra las hermanas de Diego: "Nunca nos quisieron"

Durante la noche de este domingo, dos de las hermanas de Diego Maradona se presentaron en el programa Debo Decir, acompañadas de su abogado Matías Morla. Además de haber hablado de la muerte del "Diez", tanto Cali como Ana dijeron que sus sobrinas eran unas irrespetuosas, y que además en muchas ocasiones se habían portado mal con ellas.

Ante estas declaraciones, Dalma, Gianinna y Claudia Villafañe no tardaron en salir a responder y, furiosas, hicieron un vivo de Instagram para aclarar los tantos.

En el comienzo de la charla, la hija mayor del ex futbolista comentó que era falso que no había invitado a sus tías a su casamiento, aún cuando ambas afirmaron que Dalma les había enviado la invitación solo 24 horas antes. "Es todo mentira lo que dijeron, saben que las llamé", sostuvo.

Luego, Cali y Ana dijeron que durante el velorio de Diego ni Claudia ni sus sobrinas estuvieron junto a ellas, y que incluso las dejaron aparte y ni siquiera les hablaron.

"Qué paso que la tía Kitty no registró que la llevaste abrazada todo el cementerio", le preguntó Dalma a Claudia, a lo que Gianinna agregó: "Tuvo amnesia".

Por su parte, la rubia reveló que intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con sus ex cuñadas, pero que nunca recibió respuesta: “Yo las vine llamando todo el tiempo y no me atendieron el teléfono. Si vamos a empezar a buscar en la memoria, yo enseguida todas las semanas les voy a empezar a poner fotitos y cositas de memoria. La verdad que si hay que buscar, no se bancan un archivo”.

“No voy a contestar cosas del velorio porque es una bajeza”, sentenció Dalma y agregó: “¿Que nosotros nunca los quisimos (a sus siete tíos)? Cuando una persona forma una familia, sería espectacular que esos ocho hermanos entiendan que esa persona formó su familia. Hay algo que sucede. Son ocho hermanos y van formando familias”, comentó.

Sobre esto, de inmediato Claudia Villafañe agregó: “Hay muchos amigos, gente que compartió momentos, y no habla por respeto a tu papá”. “Si pudieran hablar todos los que tienen que hablar, esto se terminaría en dos minutos”, agregó.

“No está todo podrido. Para nosotras no. Como ellas no tienen problema con nosotras, nosotras no tenemos problemas con ellas. Nunca nos quisieron. No es una novedad esto", sentenció Dalma.

Los dardos de las hermanas de Diego

Después de haber hablado de Verónica Ojeda y de Rocío Oliva, a quien ambas hermanas reconocieron como el gran amor de su hermano, las dos pasaron a contestar preguntas sobre Villafañe y sus sobrinas.

De Claudia, por ejemplo, dijeron que fue una muy buena madre, aunque manifestaron que la relación nunca fue buena.

“Lo único que digo es que no les caemos muy bien que digamos, porque nos faltan el respeto. Si nos llaman por teléfono, no nos dejan hablar. Ellas son muy irrespetuosas. Tanto a mí como a todos nos tratan mal”, aseguró Ana. Y contó que durante el velatorio de Maradona, las habían dejado en un lugar aparte. “A nosotros nos hicieron esperar ahí hasta que lo trajeron. Y, cuando el estaba ahí, ella (Claudia) estaba con sus amistades, sus familiares, pero de ella. Y nosotros a un costado, ignorándonos”, agregó.

Por su parte, Cali aseguró que la división se dio porque ellas eran parte de la familia de origen del astro. “Él siempre nos quiso tener allá arriba a los ocho hermanos”, señaló. Y reconoció que ella fue la única que asistió al casamiento de Dalma, a pesar de que la participación para las hermanas había llegado con tan sólo 24 horas de anticipación.