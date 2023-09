Dalma, Gianinna y el detrás de “Las Nenas SA”: "Ellas pidieron prohibir el uso de la imagen de Diego"

Atrás, muy atrás, quedaron los días felices de Gianinna y Dalma Maradona. Es que desde que “El 10” dejó este mundo, las exigencias económicas y el tira y afloje entre ellas y sus hermanos por los derechos de imagen del ex futbolista no cesan. Es que el astro fue y es tan popular que controlar el contenido inagotable que la marca "Diego Maradona" les legó sería una quimera inalcanzable. En este contexto, darle alegría a los corazones maradonianos es lo que hacía la página "Maradonoir" que tenía sedes en X (ex Twitter), Instagram y Facebook. Pero la felicidad, se sabe, es pasajera y como las mentiras, tiene patas cortas.

Según las personas que manejaban la cuenta tributo a al Diez relacionándolo con personajes de películas, posteando fotos con Guillermo Cópola, con sus hijas, hasta con Lionel Messi, tuvieron un “estate quieto”. Les llegó una notificación que les impedía seguir compartiendo material fotográfico porque infringía las normas de derecho de imagen.

En un comunicado en el que se mostraron tanto tristes como enojados, dieron a conocer su bronca: “Empezamos con Maradonoir como otro homenaje colectivo, entre infinitos a Diego Armando Maradona: el mejor jugador de fútbol y el mejor de los nuestros. Quisimos ubicarlo en cada película que pudiéramos, porque hay tantos Diegos como fanáticos que lo recordemos”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Además cotejaron: “El 31 de agosto nos bloquearon la cuenta porque Diego Mayol, en representación de Dalma y Gianinna Maradona, considera que ‘la imagen y el nombre de Diego Maradona pertenecen legalmente a sus herederos y no pueden ser utilizados sin su autorización’”. Dicho esto, quisieron exponer su desconsuelo: “Por esto no podemos subir más fotos. Pero no queremos dejar de decir que Diego es del pueblo y de todos los que lo amamos. Diego es más que público: es popular”. Se supo que "Maradonoir" producía tan buen contenido que hasta llamó la atención de alguna que otra empresa para monetizar el contenido, pero esto, si es verdad no podrá ser.

Usuarios maliciosos en las redes las llamaron “Las Nenas SA” y una catarata de hate cayó sobre las hijas de Claudia Villafañe. Esta vez fue Dalma la que salió a contar su versión sobre estos hechos: “Hago esta historia un segundo solamente para aclarar, que tanto a mi hermana como a mí no nos molesta para nada, todas las páginas espectaculares que ponen fotos de mi papá”.

La heredera del Diego aclaró lo que tantos querían saber: “No las queremos bajar nosotras para nada, nos encanta. Por favor, nunca paren de poner fotos de mi papá, hay un malentendido porque hay un abogado que nos representa a los cinco herederos y da la casualidad que cuando bajan las páginas, dice que las que piden bajar las páginas somos solamente Yanina y yo y eso no es cierto”.

El abogado al que hace referencia es Mayol. Sobre este punto aclaró: “Nos estamos encargando del tema y también avisarles a todos, que por favor, nada nos encanta más que suban fotos y que nos arroben así, nosotros podemos repostarlo”. Dalma explicó: “Que esto no pare nunca y que si en algún momento a otra persona le molesta eso y se quiere manifestar, que lo haga sin usar nuestros nombres, eso estaría espectacular. Un beso para todos los maradonianos”.

El que también entró al juego es Jorge Rial, quien, en “Argenzuela” por radio 10, informó que las responsables son y siempre fueron Dalma y Gianinna. “Se están bajando la fotos de un par de sitios muy interesantes, era muy bueno. Estuve averiguando y que efectivamente son las hijas las que piden esto. Hacen el escrito, lo firman y cuando salen reculan y dicen ´nosotros no tenemos nada que ver´. Por ahí el lunes te muestro las pruebas”, destacó.

Además, el periodista y conductor opinó: “Es una injustica con Diego, esa cosa de apropiarse. Diego es del pueblo argentino, está claro. Es parte de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestro sentimiento. ¿Cómo no van a poder subir una foto de Diego Maradona?”.

Las últimas palabras del Diego sobre Dalma y Gianinna

La salud de Maradona pendía de un hilo y sus hijas lo sabían. Sin embargo, era muy difícil llegar a controlar los procesos médicos y a los profesionales que se encargaban de mantener al astro del fútbol con vida. Es por eso que, ante la presión que les tocaba vivir, las hermanas propusieron judicializar el tema y que un juez intervenga para controlar la adicción al alcohol que todavía sostenía Maradona. Al calor de esas declaraciones, “el 10” fue implacable y aunque sin nombrarlas, se refirió a la actuación de sus hijas: “¿Estaba muerto no? ¿Y ahora qué más van a decir? ¿Qué van a inventar ahora?", dijo con voz quebrada y entrecortada.

Además le habló a sus fanáticos: “Maradonianos, los adoro. Los quiero muchísimo. Síganme que no les voy a fallar. No les fallé nunca. Esta tampoco. Aunque me quieran bastardear. Aunque me quieran decir lo que me quieran decir”. Y terminó: “La gente de alrededor mío, la gente que yo quiero, la gente que realmente me hace bien... Tranquilos”.