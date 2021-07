Dalma habló del enojo y la bronca por la muerte de Diego: "Es un asco lo que le hacían a mi papá"

Después de haberse mantenido alejada de la televisión, sobre todo porque prefirió cuidar si intimidad, finalmente este lunes Dalma Maradona habló por primera vez de la muerte de su padre, del dolor que siente por cómo lo trataron quienes debían cuidarlo, y de todo lo que ocurrió con su entorno antes del fallecimiento del "Diez".

Lo primero que dejó claro es que no quería contar cómo se había enterado de la muerte de Maradona, porque es algo que todavía al día de hoy le genera mucho dolor.

Sin embargo, sí aseguró que quienes debían cuidarlo, no lo hicieron, y que en verdad cuando lee los chats que se desprenden de la causa, siente asco por cómo trataron al ex futbolista.

"Nos costaba mucho llegar a mi papá, muchas veces fuimos a verlos y la 'organización' no nos dejaba entrar y después nos llamaba mi papá preguntándonos por qué no lo habíamos ido a ver. Estaba todo orquestado para que sucediera lo que terminó sucediendo", sostuvo en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

"Hubo mucha negligencia, hay gente involucrada y lo dice la Justicia. Entiendo que la fiscalía está actuando muy bien. Yo los quiero ver presos a todos, a Morla también, no sólo a los que lo trataron. Es un asco lo que le hacían a mi papá. Y lo que tenían que hacer no lo hicieron", agregó dolida.

Además,comentó que nunca le interesó que la gente supiera si se veía o no con su padre, porque era algo de la vida privada de ellos. Incluso, comentó que todas las peleas que tuvo con Diego las arregló en su momento, sin la necesidad de salir a hablar.

"Muchas veces quedamos como locas con Gianinna por no contar las cosas que hacíamos con mi papá. Y la verdad es que no tenemos que explicar nada. En cuanto a los chats que se filtraron, ya sabemos todos quien los filtró y tengo la conciencia tranquila porque ahí no van a encontrar nada que nos haga quedar mal o responsables de lo que sucedió. A mí a mi papá no me lo va a devolver nadie", sostuvo.

En cuanto al neurocirujano Leopoldo Luque, dijo que siempre le pareció "muy cholulo", y que por eso no le caía para nada bien. “Nosotras no elegimos la casa de internación de mi papá. Como hija, quería que él estuviera en un lugar lindo y digno pero desde el punto de vista médico, no tengo idea. Sólo pedíamos que hubiera una ambulancia en la puerta por cualquier cosa", aclaró.

Sobre Morla, comentó que espera que vaya preso, porque ella misma fue testigo de que el abogado quiso hacer un acuerdo en contra de Diego para sacarle dinero.

Por eso mismo, el día del velorio del "Diez", Dalma aseguró que fue ella quien decidió que no entrara. “Todavía no caigo que mi papá está muerto. Me da fuerzas saber que hice todo lo que estaba a mi alcance por mi papá. Se merece que haya justicia", cerró.