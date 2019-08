Dalma le busca novio a Gianinna en Instagram: los requisitos para salir con la hija del Diez

Dalma Maradona quiere darle una mano a su hermana Gianinna para que pueda conseguir pareja. Es que la mayor del clan Maradona blanqueó que recibe muchos mensajes en su cuenta de Instagram preguntándole por el estado sentimental de su hermana.

“Ok. No paran de llegarme mensajes de candidatos para Giani. Entendieron todo, muchachos. Elijo yo, porque si la dejo a ella…”. Junto a la frase puso un emoji de una nena agarrándose la cara. “Salvo mi prefe que sabe que lo extraño”, finalizó, en alusión al ex de Gianinna, Lucho Strassera.

La hermana de Dalma tampoco se quedó atrás y manifestó en un intercambio con ella que “no valen candidatos con novia”.

Gianinna se encuentra soltera desde el año 2013 o al menos no volvió desde entonces a blanquear un romance. A los pocos meses de la ruptura la habían vinculado con un empresario y ella salió desmentirlo. “Estoy sola. Me están buscando novio y él no tiene nada que ver en toda esta historia que están inventando”, disparó en Intrusos.