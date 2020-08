Dalma Maradona apuntó fuerte contra Juana Viale por "tirar abajo" a la UBA: "La volvería a elegir"

Siguen las repercusiones por el cuestionamiento que Juana Viale realizó en vivo sobre la Universidad de Buenos Aires. La nieta de Mirtha Legrand habló de la situación educativa del país y criticó a la UBA, que de acuerdo a la clasificación que confecciona la consultora QS se encuentra en el puesto 66 a nivel mundial y se consolidó como la principal casa de altos estudios de América Latina.

"Antes, estudiar en la UBA era palabra santa. Hoy en día, uno tiene que intentar recurrir a la privada porque no se cumplen los días necesarios de clases, porque hay maestros que no van, porque no reciben un buen sueldo", sostuvo la actriz.

Atenta a las críticas realizadas, Dalma Maradona la interpeló con sutileza desde su cuenta de Twitter y recordó su paso por la Universidad Nacional de las Artes. "Sin generar ninguna polémica, ni mucho menos, quiero decir que tuve el privilegio de pasar por la universidad pública y que volvería a elegirlo sin dudarlo un segundo. Mi experiencia fue espectacular y me parece importante valorar lo que tenemos", señaló.

Dalma, en efecto, se recibió en diciembre del 2011 y fue la primera en la familia Maradona en obtener un título universitario. "Soy la primera Maradona con un título universitario. Además, soy la primera que terminó el secundario. Para mí es importantísimo estudiar, formarse", destacó en su momento.

La hija mayor de Claudia Villafañe les comunicó a los ocho años que quería ser actriz y debió enfrentar el prejuicio de su padre, quien se mostró esquivo. Sin embargo, la joven persistió y obtuvo sola un papel en la tira infantojuvenil Cebollitas. "Iba a ser actriz, fuera o no la hija de mi padre".

"Había ido al casting con la excusa de acompañar a Cinthia, una amiga. Me dejaron porque creyeron que no iba a quedar. Una vez que entré, me lo tomé como un juego, pero con responsabilidad. Sólo quería ser actriz En el IUNA me crucé con profesores que me cambiaron la cabeza", destacó.

Los datos oficiales no sólo respaldan los dichos de la actriz, sino que desmienten las interpretaciones personales de la nieta de Mirtha Legrand. Sin ir más lejos, desde el 2015 en adelante la Universidad de Buenos Aires pasó del puesto 198 al 66. Además, lleva más de una década con el título de ser la casa de altos estudios más importante de la región, muy por encima de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la de San Pablo y la Católica de Chile.