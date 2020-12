Dalma Maradona cruzó durísimo a Matías Morla: "Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente te gritaba asesino"

Con una dureza inusitada, Dalma Maradona cruzó al abogado Matías Morla, luego de que este le escribiera a su hermana Gianinna para preguntarle por qué no pudo ir al velatorio de Diego Maradona, a quien describe como "mi mejor amigo". A través de una historia de Instagram, Dalma le dijo "Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente...", fue lo más suave que le dijo Dalma a Morla. De hecho, la historia lleva un título bien claro: "Más cagón no se consigue".

"Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de 'tu mejor amigo'...Si me hubieras atendido a mi las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente... Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara... Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntas a mi, cara a cara! Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero si no, tu condena es social..." , arrancó Dalma, tranqui. Su virulencia y falta de pelos en la lengua recordó a algunas polémicas emprendidas por su padre.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Y como me enteré que no te puedo @ (arrobar) sé que te vas a enterar igual MATIAS MORLA", continuó Dalma con la espada bien afilada.

"A mi hermana no la apura NADIE y menos poniendo en duda si somos las hijas de mi papá".... "Y por último agradeceme...Menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino...Te ahorré un disgusto....", concluyó Dalma, que desde la Casa Rosada aplaudió ostensiblemente a una persona que le gritó "Hijo de puta" a Morla.

Dalma, Gianinna y Claudia le hicieron una demanda al abogado Matías Morla, quien las había tratado de ladronas. Las hijas mayores de Diego y su madre, representadas por su abogado Juan Manuel Dragani, llevaron a juicio oral a Morla.

Cuando falleció Maradona, Morla escribió en su cuenta de Twitter: “Nos veremos pronto, amigo. Hasta siempre Comandante. Te voy a extrañar”.

En una primera instancia, cuando trascendió que no lo habían dejado entrar al velatorio en la Casa Rosada, Morla escribió: “Mi despedida la hice con él en persona y el velatorio debe ser un momento íntimo y familiar”. El abogado describió como una "criminal idiotez" la supuesta demora de la ambulancia, aunque luego se supo que había tardado apenas once minutos en llegar.