Dalma Maradona, furiosa con la revista Caras por una tapa de Claudia

Claudia Villafañe, Dalma y Giannina Maradona estallaron en bronca en las últimas horas contra la revista Caras a la que acusaron de inventar una nota de tapa de la ex esposa de Diego Armando Maradona cuando nunca hubo una entrevista ni pactada, ni realizada.

“Otra de las tantas jugadas asquerosas de la revista caras! ¡Hacen una tapa con mi mamá cuando ella jamás habló y menos les dio una nota!”, tuiteó Dalma visiblemente enojada por toda la situación. “¿Qué pasa con las notas inventadas? ¡Un poquito de respeto!”, agregó.

En la tapa de la revista se puede ver una foto a tapa completa de Claudia con la frase: “Quiero que mis nietos lo recuerden como El Babu”. Villafañe todavía no hizo declaraciones al respecto sobre la revista.

El enojo familiar no solamente se da por este episodio sino que en la edición anterior de la revista, la tapa sostenía que había imágenes e información inédita sobre la muerte del ex capitán de la selección argentina, pero en su interior se le dedicaron muy pocas páginas en comparación con otros temas. Por ese motivo la familia Maradona venía ya de un enojo al considerar de que estaban intentando vender más ejemplares con la muerte de Diego.

Ante las críticas de la familia, el subdirector de la revista Caras, Héctor Maugeri publicó un descargo en donde contó cómo se preparó esa tapa. “La señora Claudia Maradona recibió dos audios míos pidiéndole una frase para sostener una nota de tapa en la que se repasaría su historia de amor junto a Diego y su presencia como sostén y motor afectivo para sus hijas Dalma y Gianinna, y sus nietos”, escribió.

“Luego de mis audios traté de guiarla acerca del contenido de la frase de tapa. Siempre la escuché hablar de su amor como abuela y su devoción por sus nietos. Entendí que una frase referida al recuerdo de Diego como abuelo, sería graficarlo desde el lugar más humano. Entonces le sugerí: Quiero que mis nietos lo recuerden como un hombre que cumplió su sueño”, agregó.

“Claudia de manera respetuosa me escribió a mi whatsapp que no lo definiría de esa manera porque no era su vocabulario. Frente a mi insistencia, definió al recuerdo de Diego como abuelo como “el Babu” ( Una expresión que desconocía pero me llenó de emoción y ternura)”, concluyó Maugeri.

Todo esto sucede mientras la Justicia investiga los motivos que llevaron al fallecimiento de Maradona. En concreto, y por estas horas, se espera que finalicen varios peritajes toxicológicos para determinar si efectivamente Diego estaba mal medicado por su médico Leopolodo Luque y por su psiquiatra, Agustina Cosachov.

Ambos son los principales apuntados por los fiscales de la causa que, luego de la declaración de las hijas de Maradona y lo que aportaron otros testigos más la recorrida que hicieron por la casa donde vivía en Nordelta, sostienen por lo bajo que las condiciones de internación domiciliaria distaban de ser optimas.

A eso se le suma que mantienen la hipótesis, que se terminará de resolver con los peritajes encargados, de que Maradona seguía consumiendo alcohol aun después de su operación.