Dalma Maradona reveló por qué no se vincula con su hermano Dieguito Fernando: "Es una decisión tomada"

Hace unos días, la foto de Claudia Villafañe, Giannina Maradona, Dalma Maradona, Dieguito Fernando y Verónica Ojeda causó sorpresa en la opinión pública. Esa siempre fue una imagen impensada y que Diego Armando Maradona nunca puso ni quiso organizar. Tras su publicación, muchos intentaron vislumbrar una paz aparente, pero no. Tras la muerte del 10, el conflicto es una constante en la vida de sus herederas. Esta vez fueron las declaraciones de la hija mayor del astro fútbol las que alimentaron, de nuevo, la polémica. Y por supuesto, apuntó a Ojeda con todos sus misiles.

“El palco fue un regalo que le hicieron a mi papá. Él iba a ser el dueño de por vida. Una vez que mi papá ya no está, el palco claramente vuelve a Boca”, señaló Dalma en un programa, quien junto a Gianinna es socia de Boca Juniors desde su nacimiento. Su frase estuvo vinculada al reclamo de Ojeda por el derecho a usar el palco del padre de su hijo en la Bombonera.

Además Dalma fue mucho más lejos. Y habló de su hermanito menor y también de Diego Junior y de Jana. Sin dudar aseguró que es una decisión tomada el hecho de no tener relación con Dieguito Fernando, Diego Junior y Jana, más allá de las cuestiones vinculadas a la muerte de su papá. Además disparó: “Tiene que ver con las formas. Si vos vas y reclamás y decís que es tu parte, después no podés ir y hacer como que no pasó nada”.

