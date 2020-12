Dalma Maradona y un lapidario mensaje a Morla: "¿Sabés por qué ya gané? Nadie en su put... vida"

Tras la muerte de Diego Armando Maradona, muchos son los frentes de guerra que se abrieron, sobre todo, entre Dalma y Gianinna, sus hermanos, los médicos que atendían al ex futbolista antes de fallecer y el abogado Matías Morla.

Diego Maradona falleció el pasado 25 de noviembre.

Además de la investigación judicial que se encuentra en la etapa de instrucción, con muchas pericias por realizar y resultados por conocer, hay también otra cuestión que está en disputa, y es la millonaria herencia que dejó el "Diez".

Como se sabe, los bienes de Maradona deberán ser divididos entre sus cinco hijos, aunque hay una persona involucrada en toda esta cuestión, que genera rencores y rispideces.

El abogado Matías Morla, más allá de representar a Diego en causas judiciales, se encargaba también de asesora al ex deportista respecto a los negocios que hacía, al punto de que varias marcas registradas como "Diego Maradona" y "Diegol" están a su nombre, y no bajo la responsabilidad de los hijos del astro del fútbol.

Morla sabía todos los detalles del patrimonio de Maradona.

Incluso, trascendió que el letrado tiene a su nombre una de las cuatro cuentas bancarias que pertenecían a Diego, y que se encuentran fuera del país con el patrimonio del "Diez".

Aunque la relación de Dalma y Gianinna con Morla ya era muy mala desde antes, porque ellas siempre lo acusaron de alejar a su padre y de impedirles el contacto directo, lo cierto es que ahora la enemistad es mucho más grande, porque el letrado las acusó públicamente de no haberlo dejado entrar al velorio y el entierro de Maradona.

“Gianinna, quien va a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto y voy a contar todo lo que tengo que contar del patrimonio de tu papá. or otro lado, nunca voy a poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, tu papá", le dijo Morla a una de las hijas de Diego, en un audio que fue publicado hace unas semanas en Intrusos.

Matías Morla era el abogado de Diego hace años.

A raíz de esta grabación que se hizo pública, Dalma utilizó sus redes sociales para decirle al abogado que era "un cagón", y que lo iban a llevar a la Justicia para que por fin se supiera toda la verdad.

Luego de eso, la hija del futbolista aclaró que el abogado la había bloqueado, y que por eso no podía hablarle directamente a él. “Ojalá se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero sino tu condena es social”, escribió también.

En medio de esta compleja situación, que incluye además dardos cruzados, Dalma aprovechó para tirarle otro palito a Morla, a quien atacó al decirle que ninguno de los fanáticos de su padre lo quiere.

Lo que sucedió es que hace algunas horas, la usuaria de Twitter Luciana Herrera compartió una postal de ella de espaldas mirando un mural de Diego con la frase: “Y en las calles, cada lágrima fue el precio para verte gambetear”. El detalle era el tatuaje que la joven lucía en la espalda. con la icónica imagen del Diez junto a Dalma muy pequeña.

A modo de respuesta, y muy emocionada por ver tantas demostraciones de cariño, la hija de Claudia Villafañe respondió con ironía y aprovechó para hablarle directamente a Morla. “¿Sabes porque yo ya gané Mati? Porque nunca nadie en su puta vida se va a tatuar una foto tuya con mi papá. Gracias Luciana! Te quedo hermoso! Me parece que te quiero copiar”, sostuvo.