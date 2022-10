Dalma, recargada: el palazo a Osvaldo, dardo a Ojeda y el día que su hija pensó que "estaba muerta"

Tres meses después de haber dado a luz a su segunda hija, Dalma Maradona regresó al ruedo mediático. Tras su paso por el ciclo ¿Quién es la máscara?, la hija de Diego Maradona visitó el ciclo de Ángel De Brito y prendió el ventilador. La crítica a Verónica Ojeda, el dardo filoso a Daniel Osvaldo y el problema de salud por el que debió permanecer internada durante semanas tras el parto.

Uno de los tramos más tensos de la entrevista tuvo lugar cuando el periodista le preguntó por la relación entre su hermana Gianinna y Osvaldo, a quien ambas conocieron cuando salía con Jimena Barón. Y, hay que reconocérselo, la actriz no la careteó a la hora de responder: "Tengo el vínculo que tengo que tener porque es la pareja de mi hermana. Lo conocí a él siendo el novio de una amiga. No me cae mal, de verdad, pero mi relación con él arranca antes".

Dalma también le puso punto final a los rumores que sugerían que su hermana se había casado en secreto con el ex futbolista. "No, no se casaron. No me consta. Además, si se casa y yo no me entero la mato", resumió, sin darle mayor trascendencia a las especulaciones que circularon con fuerza tres meses atrás.

El ataque a Verónica Ojeda

Después del fuerte cruce que Verónica Ojeda y Claudia Villafañe mantuvieron al aire en Argenzuela, la frágil alianza que habían alcanzado los herederos de Maradona volvió a romperse.

"Mi mamá tuvo una mediación, después de que hablaron de ella en un programa y Verónica nunca se presentó. Fue Mario Baudry (pareja de Ojeda y su representante legal), que tampoco pudo demostrar nada de todo lo que se dijo", advirtió la actriz, en alusión a la denuncia que Ojeda realizó por presuntos contratos secretos que se habrían cobrado en el extranjero.

En marzo de este año, Villafañe, Ojeda, Dieguito Fernando, Dalma y Gianinna posaron en una foto para ilustrar un duro comunicado en el que apuntaron contra el último entorno del "Diez". Pero el reciente cruce televisivo volvió a tensar la relación. "Todos tenemos que tirar para un mismo lado y estar unidos de verdad contra las personas con las que tenemos que estar", reconoció Dalma, aunque disparó: "Supuestamente eso estaba ok. Lo que pasa es que, para mí, después (a Verónica) le gana el odio que le tiene a mi mamá".

Los meses previos a la muerte de Diego y el recuerdo de Roma

"Ahora, con el diario del lunes, tendría que haber entrado con mi auto y haber roto todo cuando no me dejaban pasar a verlo. Mi límite fue ir hasta la puerta con mi hija (Roma) y que no me dejaran pasar", recordó.

Pese a que su abuelo falleció cuando Roma tenía casi dos años, Dalma advirtió que aún recuerda a Diego. "Mi papá hablaba todos los días por videollamada con mi hija Roma durante la pandemia y ella lo recuerda siempre, sabe que está en una estrellita".

"Siento que voy a estar de duelo toda mi vida. Empecé a hacer terapia un tiempo antes de su muerte, cuando se enfermó mi abuela, porque quería empezar a despedirme amorosamente de ella y pasó lo de mi papá de un día para el otro. Cuando me preguntan si soy feliz, digo que sí; pero sé que mi padre me va a faltar toda la vida", reconoció.

El grave problema de salud por el que estuvo internada tras el parto

Luego de recibir el alta médica tras el nacimiento de Azul, la hija de Diego debió volver a ser hospitalizada y permaneció internada durante semanas. Si bien aclaró que en un principio no se sentía mal, los médicos la sometieron a una serie de controles y le indicaron que debía recibir transfusiones de sangre.

"Al volver a casa (tras el parto), no podía alzar a upa a mi hija. No tenía fuerza. No caí hasta que un día estaba en el piso, tenía un dolor de panza, vino Roma y le preguntó a mi marido: '¿Está muerta?'", reconoció, y sumó: "Ahí dije: 'Algo hay que hacer'. Llamé a un clínico, porque yo ya no me quería sentir así".