Dalma recuperó el teléfono de Diego, pero descubrió que la bloquearon: "¡Son de manual!"

El miércoles Dalma Maradona acudió a las redes sociales para denunciar que el entorno de Diego le impide a ella y su hermana, Gianinna, tener contacto con él: "Alguno de ustedes podría ser tan amable y pasarme el número nuevo de mi papá, ya que cada vez que habla con mi hermana o conmigo se lo cambian", escribió la actriz en su cuenta de Twitter.

Luego, la hija de Claudia Villafañe amplió su descargo en diálogo con Intrusos y señaló: "Lo único que quiero es hablar con él para que vea a su nieta. Con Roma venía hablando todos los días, pero a ellos les agarra el miedo de que yo le diga algo a mi papá de ellos y le cambian el teléfono. Pero mi papá no se da cuenta que se lo cambian".

Lo cierto es que, a un día de su reclamo público, Dalma volvió a acudir a las redes sociales para anunciar que logró conseguir el número de teléfono del actual DT de Gimnasia, pero que para su sorpresa la tiene bloqueada: “Gracias por la nota de ayer. Mi papá ‘recuperó’ su número sólo que ahora estoy bloqueada. No voy a parar, pero igual muchas gracias por la ayuda. Son de manual”.

Cuando la periodista Analía Franchín le preguntó si no podía probar desde otra línea de teléfono que no estuviera bloqueada para ver si se podía contactar con El Diego, la mamá de Roma contó que ya lo había hecho: “Así me di cuenta que había ‘recuperado’ el número y que yo estaba bloqueada. El tema es que no creo que atienda un número que no conoce”.

Durante la entrevista telefónica con el ciclo de América, Dalma sostuvo que su púnico deseo era hablar con su papá y que él pudiera hacer lo mismo con su nieta Roma. “No necesito nada de mi papá, más que hablar con él. Yo no le pido nada y no me da plata, que está perfecto porque no tiene por qué. Tengo 33 años y gracias a Dios siempre trabajé y mi marido trabaja", cerró.