Dalma respondió todo: del abrazo de Claudia a Jana, al vínculo con Dieguito y la serie de Maradona

Alejada de los medios, aunque súper activa en redes sociales, Dalma Maradona aprovechó la madrugada del viernes para responder las cientos de preguntas que sus seguidores le hacen en Instagram. Del abrazo de Claudia Villafañe a Jana Maradona en el entierro del "Diez", al vínculo que mantiene con Dieguito Fernando. Una por una, todas las bombas que la hija mayor de Maradona detonó en sus historias.

Una de las preguntas más picantes que recibió fue si el abrazo que su madre le dio a Jana en el entierro de Maradona "fue genuino". Picante e irónica, Dalma retrucó: "¡No! Lo estuvo preparando y ensayando durante seis meses. ¿Para vos cómo salió? ¿Está para actriz de Pol-Ka? Yo sé que vos podés preguntar mejor. Vamos, vos podés".

-¿Te arrepentís de algo?

"De seguir confiando en la gente que no va a cambiar nunca".

-¿No te arrepentís de haber estado tanto tiempo peleada con tu papá?

-"¿A qué tiempo te referís? ¿Al que dicen en la tele? Fue una decisión mía no contar nada más de mi relación con mi papá para preservarla. Pero que no salga en la tele o no lo publique en Instagram no quiere decir que no exista".

-Todavía no puedo superar la muerte de tu viejo, ¿cómo hacés vos?

-"En mi caso creo que no lo voy a superar nunca. Se trata de recordarlo con amor, como yo lo hago todos los días. Doler va a doler siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar".

Mientras respondía las preguntas que ella misma seleccionó, Dalma decidió unificar tres dudas recurrentes y respondió con un largo texto a cada una de ellas: la relación con su hermano menor, cómo lleva el duelo por la muerte de su padre y qué piensa del cuerpo médico que atendió a Maradona durante sus últimos meses.

"Nunca hablaría de un menor porque me rompería los huevos que lo hagan con mi hija. Yo elijo el camino de la no exposición, tanto para mi hija como para cualquier menor. Mil disculpas, pero en lo que a mi respecta, jamás voy a exponer a un menor. Ni en una foto, ni en un comentario", argumentó en torno al vínculo con el hijo de Verónica Ojeda .

. "Sí creo que se va a hacer justicia por mi papá. No voy a parar hasta que eso suceda. Profesionales de la salud comandados por HDP. Hasta que no estén todos presos no voy a parar", aseguró en alusión a la causa que investiga la muerte de su padre.

"Pregunta recurrente: ¿cómo estás? Y la respuesta es que tengo días muy tristes y otros un poco mejores. Me hace muy bien estar con mi familia, con mis amigos y laburar (en la radio", reconoció.

-Enamorada de las margaritas en las medias del "Diez". ¿Fuiste vos la que le puso magia en esas gambas?

-"¿Vos decís? Creo que esas gambas ya tenían toda la magia. Yo sólo las decoré con todo mi amor".

-¿Roma te pregunta por su abuelo?

-"Roma lo tiene muy presente todos los días. Pegó un sticker de él en su vasito y le da un beso todos los días. También a veces me pide llamarlo por FaceTime".

-¿En qué se parece Benja a tu papá?

-"Benja tuvo al mejor abuelo del universo y compartieron tanto, que creo que le dejó muchas cosas de él. La risa es una de las más lindas".

-¿A quién se parece Roma?

-"Cuando nació era el calco de su papá y ahora se parece a mí cuando era chiquita, sólo que es más rubia".

-¿Te quedaron cosas pendientes con tu papá?

-"Seguir compartiendo la vida. Tuve una infancia muy feliz, con un papá súper presente y una familia hermosa".

-¿Qué es lo más lindo que recordás de tu papá?

-"Mirarnos y tentarnos de la risa. De verlo llorar de emoción entre el público cuando le regalé una obra de teatro. Lo recuerdo todos los días. Por supuesto, me quedo con lo bueno".

Dalma también se refirió al día que participó junto a su marido del homenaje que Boca le hizo a Maradona. "Todavía veo tu foto de ese día en La Bombonera y no aguanto las lágrimas. Sos tan transparente", le escribió una de sus seguidoras. "Ese día no podía más con mi vida. No me gustó verme así, pero tampoco pude hacer nada. Pensé en no ir, pero también me partía el alma el palco vacío", reconoció.

-¿Cómo aguantan a tanta gente opinando de cosas que no saben?

-"No aguanto. Pero me reconforma mucho que la gente se de cuenta de la cantidad de boludos/as que opinan sin tener idea".

-¿A quién te parecer en carácter? ¿A la 'Tata' o al 'Diez'?

-"Siempre creí que a la 'Tata', pero todos me dicen que a papá".

-¿Qué opinás de la serie de tu papá?

-"Opino que es una vergüenza que mi papá jamás haya hablado con nadie para que sacaran testimonios de él. Y que la gente contratada para contar la historia (me da asco) no tiene idea de nada de la vida real de mi papá".

Por último, Dalma reconoció que tiene ganas de volver a ser madre, aunque no por el momento y reveló que una vez intentaron presentarle a un futbolista, aunque aclaró: "Mejor ni recordarlo".