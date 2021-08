Dalma y Gianinna fueron contra Morla por la "marca Maradona" y D'Alessandro las destrató

Siguen los idas y vueltas. Mientras que la causa que investiga la muerte de Diego Maradona avanza a pasos agigantados, otra pelea se dirime en Tribunales: la que Dalma y Gianinna Maradona le iniciaron a Matías Morla por el uso de la marca "Maradona". Después de que las hijas de Claudia Villafañe interpusieran una denuncia por "defraudación" y solicitaran una medida cautelar, la Justicia resolvió que no había delito y le devolvió el uso de la marca al ex apoderado del "Diez".

No conformes con el fallo de la Sala IV de la Cámara del Crimen, Dalma y Gianinna hicieron un fuerte descargo en redes sociales en alusión al fallo que, además, revocó el pedido de medida cautelar solicitado por dos de las herederas de Maradona por considerarlo "prematuro". A continuación, el duro descargo:

El duro comunicado de Dalma y Gianinna contra Morla por la marca "Maradona"

Denunciamos penalmente a Matías Edgardo Morla porque, como su abogado y apoderado, entendemos que claramente habría defraudado a nuestro padre al sustraerle de su patrimonio sus marcas, incorporándolas al suyo a través de una persona jurídica interpuesta, SATTVICA S.A. (sociedad que en siete años realizó sólo dos facturas válidas y una anulada), que no es más que un sello de goma o una sociedad de cartón que tiene junto a su cuñado Cristian Maximiliano Pomargo.

Nuestros abogados en esta causa penal lograron que se dictara una medida cautelar (prohibición de innovar y de contratar) que le impedía a Morla usufructuar de cualquier modo las marcas Maradona en cualquier país del mundo. El fallo de la Cámara del Crimen de ayer fue dividido. Uno de los jueves votó por ratificar la medida cautelar, aunque modificándola por una menos severa: la anotación de litis, que no significa una prohibición directa de usufructuar, sino una advertencia para el tercero que decida contratar con SATTVICA (o sea, Morla), para que sepa que existe un conflicto judicial y entonces deba hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.

Los otros dos jueves opinaron que la medida era prematura porque todavía no se convocó a Morla a indagatoria, es decir, que aún no está formalmente acusado por el delito que habría cometido. Es decir, ningún juez ha dicho que Morla tiene las marcas de nuestro padre de manera legítima y definitiva, como así tampoco que nosotras no tenemos razón en nuestro reclamo. Sólo se ha resuelto que 'por el momento' los hechos que denunciamos tienen que seguir siendo investigados con más profundidad antes de poder dictarse una medida cautelar de este tipo.

Es por ello que seguiremos trabajando junto a nuestros abogados para que el ex apoderado de quien fuera nuestro padre, más temprano que tarde se siente en el banquillo de los acusados de la sede judicial (y no de las sedes televisivas), junto a todo aquel que le preste colaboración o intente sacar algún beneficio o provecho del producto de los delitos que Morla habría cometido en tal sentido.

Un día después de la publicación del duro comunicado, Mauricio D'Alessandro, representante legal de Morla, dialogó con el periodista Daniel Gómez Rinaldi y habló de la respuesta pública que dieron las hijas de Villafañe. "Leí el comunicado y no puedo responder por dos chicas que, claramente, no estudiaron derecho y creo que ninguna carrera universitaria. Dicen cualquier cosa en el comunicado. Está bárbaro, es una expresión de deseo, pero está hecho por personas que no tienen conocimiento jurídico".

Cuestionado por el desaire hacia dos de las herederas de Diego por no tener carreras universitarias (cabe destacar que Dalma es licenciada), el abogado argumentó: "No estoy diciendo nada malo, pero lo que dice ahí es imposible... A ver, tendría que responderles de manera coloquial y yo no quiero enfrentarme a ellas, ni discutir. Me imagino que están molestar por este fallo, ¿por qué voy a trabajar sobre esa molestia?".

"Ojalá que se pongan de acuerdo con sus tías y resuelvan el tema. Si es bastante fácil, ¿cuál es la razón porla que tienen que seguir peleando? Es la tercera vez que pierden ante la Justicia, pero sacaron este comunicado porque la tercera es la vencida", cerró.