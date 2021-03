Dalma y Gianinna van por la marca "Maradona": Denunciaron a Morla por "defraudación y administración fraudulenta"

El equipo de fiscales coordinado por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, e integrado por sus adjuntos Cosme Iribarren y Patricio Ferrari y por la fiscal de Benavídez, Laura Capra, tiene, desde el inicio de la causa que investiga las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona, como hipótesis que por negligencia, impericia o inacción pudo haber un “homicidio culposo” por parte del equipo de enfermeros y médicos que estaba a cargo de la salud del Diez.

En medio de este contexto y luego de su reaparición pública, Dalma y Gianinna Maradona denunciaron a Matías Morla, amigo, abogado y apoderado del difunto DT, por "defraudación y administración fraudulenta", un delito que tiene una pena de hasta seis años de prisión. Las hijas de Diego lo acusan de haber creado una firma con “sello de goma” para apropiarse de la marca “Maradona” y hacer suyos los negocios de su padre.

Según allegados a las hijas de Claudia Villafañe, la denuncia no solo abarca al letrado, sino que también es “contra todo aquél otro que hubiese colaborado o participado de algún modo penalmente relevante en la comisión del fraude, lo que la investigación deberá determinar”. Para Dalma y Gianinna, Morla debe ser investigado por “traición, deslealtad, infidelidad y abuso de poder”.

Cabe destacar que Morla fue la cabeza de la empresa Sattvica SA, la cual constituyó en junio de 2015. Morla fue su presidente, con su domicilio en Puerto Madero, mientras que Maximiliano Pomargo, su cuñado, que luego sería secretario de Diego, fue señalado director suplente. Las jóvenes le reclamaron a la Justicia que se le prohíba ceder, vender, transferir o disponer de cualquier modo de todas o de alguna de las marcas Maradona de las que ilícitamente se apoderó.

Al mismo tiempo, Dalma y Gianinna sostienen que cualquier tipo de demora en esta medida puede afectar directamente al patrimonio Maradona y, por ende, a los bienes hereditarios. “Solicitamos se ordenen las medidas cautelares de prohibición de innovar y de contratar sobre todas las marcas de Diego Armando MARADONA que estén o hayan estado registradas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual”, agregaron las denunciantes.

A través de su abogado Diego Mayol, las herederas de Diego presentaron la demanda contra Morla este viernes en los tribunales de Talcahuano. En el escrito, afirman que Morla no solo actúo como abogado del Diez sino que también hizo las veces de "asesor, de negociador, de compañero de viajes, de encargado de las necesidades diarias, las finanzas y hasta de cuestiones médicas de nuestro padre”. “Incluso fue o habría sido su amigo”, manifestaron.

“No es objeto de esta querella indagar sobre todas de las gestiones, operaciones, inversiones, contratos o negocios que encaró el imputado en representación o a favor de nuestro padre. Porque es bien posible que hayan existido quehaceres comerciales llevados adelante por Morla que le generaran a nuestro padre ganancias o beneficios económicos”, aclararon.

Según detalló Infobae:"Podría decirse que Morla actuó como un verdadero administrador de un patrimonio ajeno o que lo tuvo a su cargo con extensísimas facultades, de hecho al inicio de la relación, después jurídicas, en razón del otorgamiento a su favor de un amplio poder en el año 2016 que enseguida veremos".

Vale destacar que Diego supuestamente autorizó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y en otras oficinas de marcas de distintos países “el uso y la explotación de sus marcas con sugestivas particularidades”. “Lo que decimos es que deberá ser muy bien escrutado cualquier papel o documento que MORLA traiga en su defensa a este proceso, si es que trae alguno”, explicaron.

Vale aclarar que Morla constituyó en junio de 2015 la empresa Sattvica SA – significa "ser de luz" en sánscrito-, propietaria de las marcas "Diego Armando Maradona", "Diego Maradona", "Maradona", "Diegol", "El 10?, "El Diego" y "La Mano de Dios", entre otras denominaciones comerciales que resguardan la utilización comercial de la figura del hombre cuya muerte conmovió al mundo el pasado 25 de noviembre.

El abogado constituyó el 11 de junio de 2015 la empresa. En 2016 Maradona hace una sesión desde Dubai en favor de Sattvica en rol de adquiriente de la marca "Diego Armando Maradona", lo que convirtió al ex apoderado en titular de esa marca. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual en Sattvica no hay cotitulares y el nombre de Diego Maradona no aparece en ningún lado.

Uno de los primeros ingresos que generará Sattvica desde la muerte de Maradona será la difusión en distintas plataformas del documental que ya había estrenado en su pantalla Direct TV y que lleva el título "Diego Maradona" y registra sus años en Nápoles. Fue dirigido por Asif Kapadia y estrenado en 2019 en el Festival de Cine de Cannes. El filme fue basado en 500 horas de material que muestran tanto la carrera como la vida personal del astro futbolístico.

Meses atrás, hermanas de Maradona se habína presentado como particulares damnificadas en la causa que investiga la muerte de Diego y Morla es su representante legal. El letrado decidió que ese encargo de Diego para no dejarla solas y desamparadas, surja como ayuda acompañamiento o sostén a través de las regalías de la marca Maradona: el 50 por ciento de lo que se obtenga, afirmó, se lo cederá a las hermanas de Diego como ganancia.

Matías Morla reapareció este viernes a casi cuatro meses de la muerte de Diego. “Último día de la semana. Llegó el viernes al fin. Mientras otros hablan yo sigo trabajando como lo hice todos los días de mi vida. Buen fin de semana para todos”, escribió el letrado en su cuenta de Instagram y luego utilizó su cuenta de Twitter para hablar de la muerte del Diez, a quien definió como su “amigo” y pidió que lo dejaran “descansar en paz”.

"A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, existen estos escenarios. un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias: periodistas serios chequean la data y no publican. Periodistas vagos, publican sin chequear. También están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron. Con batallas personales y judiciales, con nuestro amado Diego en vida", dijo.

Y concluyó: "Quedan al margen las hermanas que son Don Diego y Doña Tota. Gente de bien, Diego en estado puro. Lo cómico de esta historia es el abogado televisivo hablando de mi patrimonio (lícito) que está imputado por la Justicia en una causa por enriquecimiento ilícito por corrupción. Dejemos actuar a la Justicia y que Diego Maradona descanse en paz. Por favor”.

A tres meses y medio de la muerte del ex capitán de la selección argentina, el expediente Maradona ya acumula 20 cuerpos -8.000 fojas-, donde hay centenares de hojas de informes médicos e historias clínicas, y miles de mensajes de texto y audio bajo análisis. Los siete imputados en la causa son: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Daniel "Charly" Díaz ; la enfermera del turno día, Dahiana Gisela Madrid; el enfermero de la noche, Ricardo Omar Almirón; la médica coordinadora de la internación domiciliaria de Maradona para Swiss Medical, Nancy Forlini; y el coordinador de los enfermeros de la empresa Medidom, Mariano Perroni .