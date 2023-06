Dalma y la trama detrás de su furioso (y millonario) ataque contra el presidente del Nápoli

Nunca son noticia por algo que no tenga que ver con conflictos, enojos, discusiones y posteos en redes sociales en contra de cualquier persona que se les cruce por la cabeza. Así viven la vida las hijas de Maradona, principalmente Dalma, que otra vez es foco de atención por insultar al presidente del Napoli.

La semana pasada, Claudia Villafañe viajó hacía Italia junto a Gianinna Maradona para estar presentes en los festejos de la consagración del Napoli, en lo que fue la última fecha del campeonato de la Serie A contra Sampdoria y que justamente culminó con victoria del campeón por 2-0, pero, lamentablemente, no son bien recibidas en el club, después de todos los problemas judiciales que tuvieron que afrontar por culpa de las dos hijas del 10.

Sin embargo, por el lado de la ex esposa de Diego Maradona, decidió mantener un bajo perfil con su visita y hasta realizó una publicación en su Instagram agradeciéndole al club y a la ciudad por tantos años vividos y el cariño brindado. Es que justamente con ella, las cosas no quedaron mal ni es mal vista en Italia, de hecho, presenció el partido desde la platea junto a Carolina Baldini, la mamá de Gio Simeone, quien hizo un gol y se lo dedicó a Maradona.

“Después de 12 años volví a una ciudad que amo y donde fui muy feliz! Gracias Napoli por tanto cariño!”, escribió en el pie de la foto, donde se la ve posando con la camiseta del club.

A pesar de ello, la ex esposa del Kun Agüero no pudo vivir la visita de la misma manera que lo hizo su madre, ya que no sólo que no pudo ingresar al estadio porque lo tiene prohibido, sino que en un posteo en el cual habló de su visita a Nápoles, se guardó su momento para entre líneas, hablar sobre las personas que se aprovecharon de él y de su historia en el club de Italia. En la misma, nombró los inconvenientes judiciales que llevan a cabo contra Stéfano Ceci, el cual advirtió que seguirá hasta las últimas consecuencias.

“No voy a estar participante de ningún homenaje, ni nada en particular. Vuelvo a Napoli después de tantos años a llevarme un poco del amor que se respira por mi papá, el del napolitano que llora y reza por él, el amor genuino, desinteresado y verdadero. Ese que es para siempre”, detalló.

Sobre sus dichos, determinó: “Tenemos litigios legales con Stéfano Ceci y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias”. ¿Qué pasó con Ceci? En su momento, el empresario italiano y el astro argentino se volvieron muy amigos y hasta terminaron siendo socios y firmando contratos millonarios con empresas multinacionales. Uno de aquellos contratos, tenía como fin comercializar los derechos de imagen del Diez durante 15 años, a cambio de compartir el 50 por ciento de lo recaudado, algo que no cayó para nada bien en los herederos de Diego.

Fue por eso mismo, que los herederos lanzaron un comunicado que decía: “Como muchos habrán escuchado, el señor Ceci dice tener un contrato que lo habilita para hacer prácticamente lo que quiere con la imagen y nombre de nuestro padre y basado en ello están un raid de firmas de contratos con terceros, inescrupulosos, dado que está claro y a la vista que el señor Ceci no tiene los derechos, con el fin de hacerse desesperadamente de fondos”.

Diego supo ser el gran ídolo de Napoli, a tal punto que cuando falleció, el estadio pasó a llamarse “Diego Armando Maradona”, y en las camisetas, el deseo de los directivos y de los que forman parte de la institución era poder tener el rostro de él en el centro de la remera, para tenerlo siempre presente. Pero, por los inconvenientes que tenían a Ceci en el medio, se llegó a la conclusión, por pedido de los herederos, que tienen totalmente prohibido mostrar el rostro de Diego sin su permiso.

Es por ello que la relación se convirtió en un tire y afloje sin fin y si para Napoli, Diego es su dios, ellas destruyeron su propia imagen al nivel de que no las quieren recibir dentro de la institución.

Por esto mismo, Dalma Maradona decidió ensañarse contra el presidente del club, Aurelio De Laurentiis, a quien había apuntado semanas atrás y por lo cual ahora volvió a la carga, tras enterarse de que la pareja de Daniel Osvaldo debió quedarse fuera de los festejos.

En su momento, comentó el cruce que tuvo con el presidente por el cual se rompió la poca relación que tenían: “Le escribí a De Laurentiis con respeto, le conté mi proyecto, lo leyó pero no me respondió. También le pedí que intercediera en el caso de Lorenzo Insigne, que sé que quiere participar en la producción, porque mi padre significó mucho para él y hasta lo tiene tatuado en el cuerpo. Pero él también nos hizo saber que no puede estar sin la autorización del club y el Napoli se lo negó”, confesó.

Y ahora, volvió apuntar contra él y lo responsabilizó de no poder estar presente en los festejos, como sí estuvo su madre. Porque siempre es más fácil tirarle la pelota a los demás en vez de hacerse cargo de sus propias acciones…

Mediante una historia, posteó una foto de Giovanni Simeone, que marcó el segundo gol de la victoria y se lo dedicó a Diego mostrando su camiseta con la 10. Sobre esto, escribió: “Qué golazo, y qué dedicatoria”. No obstante, agregó: “Muchas gracias y, a todos los napolitanos, los amo. Gracias por tanto amor. Lástima el presidente que tiene el club”.

Asimismo, en otra historia, decidió ir al ataque otra vez y hasta lo trató de “viejo verde”. “A ver si te enterás, viejo verde, de que el estadio tiene mi apellido y vos me prohibiste entrar, solo porque no quiero que te llenes los bolsillos a costa de mi papá y aprovechándote de la gente y de su amor por él”, sostuvo con total sin vergüenza.

“Campeones y todo, la gente te detesta. ¿Viste que hay cosas que la plata no puede comprar? No sabés qué lindo fue ir por Napoli abrazándome con todos los que aman a mi papá y te putean a vos”, concluyó.