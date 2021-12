Damas Gratis, al rojo vivo: ex músico de Pablito Lescano rompió el silencio y respaldó a su hermana

La repentina desvinculación de Romina Lescano de Damas Gratis puso a su hermano y líder de la banda, Pablo Lescano, en el centro de la agenda mediática. Y no es para menos. La joven cantante denunció amenazas, hostigamiento y maltrato laboral por parte de su propio hermano.

En las últimas horas, quien salió en respaldo de Romina fue Daniel Lescano, ex compañero del músico en la banda Flor de Piedra. "Nos llevábamos bien y traté de hacer las cosas lo mejor posible, pero nadie es perfecto", reconoció en alusión a su vínculo con "Pablito" en diálogo con el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen.

"Todos tenemos defectos y por ahí a vos te gusta y al otro no le gusta. Dejé de trabajar con él porque ya no me sentía cómodo. Siempre cada uno en su rubro tiene que tratar de progresar. Yo quería progresar y me fui", reconoció, dando a entender que era Lescano quien le impedía el avance profesional.

Atento al tema, Etchegoyen fue al hueso: "¿Pablo no te dejaba progresar?". "No sé. Eso se lo tendrías que preguntar a él", intentó esquivar el músico, al tiempo que sumó: "Yo ya había cumplido un ciclo y quería subir más alto". Si bien no descarta la posibilidad de volver a trabajar con el líder de Damas Gratis, Lescano reconoció: "Si él no quiere trabajar conmigo me daría lo mismo. Ahora, si él quiere, volvería. Sino, no vuelvo".

La grave denuncia de Romina Lescano contra el líder de Damas Gratis

"Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda ´Damas Gratis´. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años", escribió Romina días atrás en su cuenta de Instagram.

Si bien en un principio la hermana del ídolo de la movida tropical advirtió que se quedaba con un "buen recuerdo" de la banda y le avisó a sus ex compañeros que los iba a "extrañar", más tarde y por la misma vía dio a conocer que su renuncia está relacionada a una serie de comentarios que le hizo su hermano durante el último tiempo. "Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor", remarcó.

Entre las frases que solía escuchar de parte del líder del grupo, Romina destacó las siguientes: "Hace 23 años aguantándote y porque sos mi hermana"; "No te soporto más", "Sos un dolor de (emojis de huevos)"; "Y encima no sabes cantar", y "Devolveme los dos millones que perdiste". La salida de Romina del grupo sorprendió a propios y extraños debido a que días atrás, la ahora ex vocalista era la encargada de compartir imágenes junto a su hermano.

De hecho, en una de esas publicaciones le dedicó un sentido mensaje al cantante: ​"Una foto vale más que mil palabras!!! Siempre con vos Hermano, sos mi orgullo perrito malvado!!". Cabe destacar que conflicto interno explota horas antes de la primera de las dos presentación que dará Damas Gratis en el teatro Gran Rex (7 y 8 de diciembre). "Chau langosta. Buen viaje Gede", fue lo único que posteó Pablo tras la renuncia de su hermana.

De acuerdo con allegados a la banda, los hermanos solían discutir bastante y hasta pasaban días sin dirigirse la palabra. En los últimos tiempos todo empeoró, ya que ella no habría estado conforme con el nuevo estilo del grupo. También habría sentido celos de las intérpretes a las que Pablo invitó a cantar, como Viru Kumbierón. “Quería ser solo ella y odiaba que su hermano hiciera eso”, le señalaron a TN.