Daniel Casalnovo, internado con Covid y con su mamá en terapia: "Estoy con respirador"

A mediados de enero, el diseñador Daniel Casalnovo sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram un video en el que detalla los problemas por los que está atravesando por el Covid-19. "Lamento decirles que estoy internado. Me fui a trabajar a la Costa y me agarré Covid-19, con tanta mala suerte que tengo arritmia en mi corazón y neumonía", había contado visiblemente agitado.

A una semana de su internación, su salud sigue siendo muy delicada y sorprendió a revelar que no le interesa "seguir de esta manera". "Hola, ¿cómo están? Sólo les quiero pedir un favor grande. Yo sigo internado con mucho dolor. No mejoré, pero no importa", comienza diciendo el diseñador en el video que subió a las redes sociales, donde además pide por la salud de su madre, Lucila, quien está en terapia intensiva, también con Covid-19.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Desde el sector de terapia intensiva del Sanatorio Los Arcos, Casalnovo agregó: "Este mensaje es para mi mamá. Quiero que todos oremos por ella, que está con respirador automático y en terapia intensiva. Tiene que evolucionar, tiene que salir adelante. La fe mueve montañas y ustedes pueden. Me duele todo. A mí no me interesa seguir de esta manera. Pero les pido una oración por mamá. Nada más que por ella".

Si bien se encuentra internado en el Sanatorio Los Arcos, la mamá del diseñador está luchando por su vida en el Hospital Español. " No tengo olfato, no tengo gusto... Estoy con respirador artificial y si me lo saco no puedo hablar. Solo hablo ahora para comentarles esto, para que se cuiden; para que traten de no tomarlo así nomás. No es una enfermedad normal. A mí me hizo muy mal y me está haciendo pésimo", había explicado la semana pasada.