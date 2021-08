Daniel Osvaldo festejó los “6 meses” de relación con Gianinna, ¡pero no dan las cuentas!

Los rumores de noviazgo entre Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo se habían vuelto cada más fuertes a partir de abril de este año, cuando la pareja fue al sur de Argentina durante una mini gira que hizo la banda del ex delantero de Boca. En aquellas semanas compartieron fotos y se mostraron muy enamorados en sus redes sociales.

Los meses pasaron y a pesar de algunos rumores de crisis y peleas por el camino, el amor entre ambos siguió intacto hasta el punto que decidieron celebrar sus seis meses de romance en las redes sociales. "Felices seis meses, Dinorah... Te amo", le dedicó el ex delantero junto a varias postales donde se los puede ver abrazados, mimándose, tomados de las manos y dándose besos.

Por su parte, Gianinna no quiso ser menos y compartió algunas muy acarameladas fotos con el músico y un escueto mensaje que decía: "Te amo 22+1". Pero lo que realmente llamó la atención entre los seguidores de ambos fue el tiempo que llevan juntos, ya que seis meses atrás, en febrero, el cantante de Barrio Viejo se mostraba en sus redes en pareja con Constanza de Palma, una joven de 24 años del barrio de Pilar con la que vivió un corto e "intenso" romance.

Cabe recordar que meses atrás, la propia Constanza habló en el programa Hay que ver en medio de los rumores que vinculaban sentimentalmente a Gianinna con Osvaldo, su por entonces pareja. "Fue una relación súper intensa desde el vamos, así que obviamente lo bueno era buenísimo y lo malo, malísimo. No hubo terceros”, le había aclarado a Fernanda Iglesias, allá por abril de este año.

Y agregó: “Esta situación de Dani que están hablando, no tiene nada que ver conmigo. Respeto demasiado a Dani y a su familia como para salir a generar cosas raras”. Pero si bien Constanza está convencida de que no pasó nada a sus espaldas, los números no mienten y, quizás de manera inconsciente, la pareja confirmó durante su celebración que la relación comenzó cuando el ex futbolista aún estaba en pareja.

En cuestiones del amor, nunca se sabe lo que puede ocurrir. De eso pueden hablar tranquilamente Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Ellos dos fueron amigos durante muchos años. Incluso ella era amiga de Jimena Barón, la ex pareja del músico. Pero, un día, a fines de 2020 y a pocos meses de la muerte de Diego Armando Maradona, se enamoraron.

Sin embargo, durante un tiempo allegados a ambos habían asegurado que el noviazgo entre ambos se había terminado de forma abrupta. A esas palabras se le habían sumado ciertas actitudes públicas que ambos habían tomado en sus redes sociales, como por ejemplo el hecho de que se dejaron de seguir en Instagram, donde mantenían un asiduo intercambio de mensajes, por un breve lapso de tiempo.

Según había trascendido, la pareja había cortado su relación a finales de mayo. Luego de algunas sospechas y escenas de celos mediante, Daniel le había puesto un punto final a la relación. Sin embargo, el amor fue más fuerte y lo que sí es cierto es que no se separaron y están más enamorados que nunca. O por lo menos, así se lo hacen saber a sus millones de seguidores en las redes sociales.