Daniel Osvaldo intentó conquistar a Martita Fort y ella afirmó: “No sé quién es ese viejo”

El 23 de diciembre, Daniel Osvaldo llegó a Miami junto a Gianinna Maradona para celebrar la Navidad y la llegada del 2022. Las cosas no salieron como esperaban. Después de la noche del 24, y de la cena con Claudia Villafañe y Dalma, el ex futbolista de 36 años comenzó una gira de noches, fiestas y descontrol que no se detuvo. Por eso, el noviazgo con la hija de Diego Maradona llegó a su fin.

Hace varias semanas, Gianinna volvió a Buenos Aires pero el ex delantero de Boca se quedó en Estados Unidos y la pasa muy bien. Aunque de día no suelen verlo por las playas, ni los shoppings de la zona, a la noche, Daniel ataca todo a su paso. Primero a los bares y luego a las discos de moda.

Durante el último fin de semana, Osvaldo fue visto en un boliche de la Florida y coincidió con otra celebridad argentina: Martita Fort, la hija del fallecido mediático chocolatero, Ricardo Fort, que murió en 2013. Según testigos del encuentro, el cantante se le acercó a la heredera del recordado empresario e intentó conquistarla. Ella tiene 17 años por ende es menor de edad.

De hecho, ese encuentro fue registrado por un usuario de Twitter quien relató: "Anoche fui a un boliche de unos amigos y me hicieron sentar en una mesa con unos pibes. Yo notaba que la gente miraba mucho para nuestra mesa y al rato me doy cuenta que el pibe que estaba al lado mío era Daniel Osvaldo". Y agregó: "Estaba Dani con Marta Fort y yo no sabían quiénes eran".

En ese sentido, en Es por ahí relataron: "Marta reservó una mesa con amigos. Previo al boliche hay una cena, podés ir a tomar algo. Es un lugar muy conocido de Miami. Estaba en plan tranquilo, disfrutando de sus vacaciones. Luego llega Dani Osvaldo y empieza a visibilizar todo el lugar y dice: ‘Me quiero sentar en esa mesa'".

Y agregaron: "Dani se manda a la mesa y en ese momento ve a una rubia, que es hermosa, y ahí le empieza a hablar a Marta. De hecho hay fotos que demuestran que están en el mismo boliche, a la misma hora y todo. En un momento en la mesa, él se acerca y le empezó a hablar a Marta. Ella lo trataba bien pero no tenía interés de conocerlo".



Sobre esa situación, explicaron: "Gustavo Martínez, el tutor de Marta, la fue buscar y se fue sola del lugar". El tema es que Martita es menor de edad y si el ex futbolista hubiese estado con ella, estaría cometiendo un grave delito. Y sí, una verdadera locura del ex jugador de Boca y de la Selección Italiana.

¿Qué dijo Martita? Al ser consultada sobre el comportamiento del ex marido de Jimena Barón, la hija de Fort contó: "Se me pegó en el boliche. Me miraba, pero yo no sé quien era el viejo ese. Yo estaba con mis amigos, estaba disfrutando y la verdad que fui al boliche para otra cosa. Fui al boliche y estaba de vacaciones".

Al otro día, Osvaldo fue visto con otro argentina. Una moza de 21 años que trabaja en la zona que suelen visitar los argentinos que van a Miami. Su nombre es Rocío Vargas y los rumores indican que entre ella y el ahora músico pasó algo.

En sus redes sociales, la joven escribió: "Gracias por visitarnos". Según testigos de ese encuentro, Dani y la mesera se fueron a tomar una cervezas juntos y él después la invitó a jugar un pool y al departamento que, hace pocas semanas, compartió con Gianinna.