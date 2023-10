Daniela Celis se quebró al hablar de su embarazo de riesgo: “Quiero ver a los dos el día del parto”

En pocos meses, la vida de Daniela Celis cambió para siempre. Su entrada en Gran Hermano 2022 la convirtió en una de las jóvenes más famosas del país. Desde que salió de la casa, comenzó a trabajar para el stream de Telefe, participó de incontables de entrevistas, fue parte de varios programas de televisión y, por supuesto, formó pareja con Thiago Medina, otro de sus compañeros del reality. Pero, sin dudas, la gran noticia fue su embarazo de gemelos.

Ahora, la morocha vive uno de los momentos más preciosos pero también está un tanto preocupada por su salud y la de los bebés. Es que mientras cursa el quinto mes de embarazo, Pestañela, como la bautizaron sus fans, se mostró muy conmovida al revelar que atraviesa un embarazo de riesgo. La primera en darse cuenta de eso fue Vicky Xipolitakis, cuando la ex GH pasó por el programa de Vero Lozano.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Te veo recién con los ojos llenos de lágrimas al hablar de la maternidad”, le dijo Xipolitakis. Entonces, Daniela relató, muy sensible: “Cambia todo, cuando a mí me dijeron que estaba embarazada y después cuando me dijeron que era un embarazo riesgoso, ahí mi cabeza hizo ‘click”. Y con la voz entrecortada por el llanto, relató: “Ahí entonces dije: ‘¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero hacer todo bien. Hoy en día si tengo que pedir un deseo o miro una estrella pido porque estén bien ellos, no es nada para mí”.

En el mismo punto, Daniela relató: “Yo ya no sueño más con nada, es como que te cambia la mente, ¿entendés? Y no te importa lo que te digan los demás, no te importan cosas secundarias, no te importa… Es horrible lo que voy a decir pero ya te dejan de importar las cosas que antes te importaban y te importa nada más que la salud de tus hijos”.

Ahí, totalmente, quebrada en llanto, lanzó: “Solo quiero que estén bien ellos. Verlos, conocerlos. A mí me dijeron que son dos y yo quiero ver dos el día del nacimiento. Muy emocionada, con muchas ganas, con muchas ansias, quiero saber quiénes son, quiero conocerlos, quiero ponerles nombres”. Y continuó sobre los bebés: “Me dijeron que son dos, que son dos iguales. Pueden ser dos nenes o dos nenas. Yo siento, mi sentimiento dice que son nenas. ¡Yo las veo, las vi, las sueño como nenas! Pero me pasó que en la última eco que fuimos con Thiago les vi cara de nenes. Casi me agarra algo, porque dije: ‘No puede ser’”.

Ahí se sumó Thiago, que dijo: “Estamos los dos re contentos, apoyando a Dani con cosas que ella no puede hacer, ella no puede estar subiendo y bajando la escalera, le hago la comida, la atiendo. Le hago la comida que ella me pide, Dani me dice qué quiere comer y yo voy a comprar”. Y contó sobre los antojos de su pareja: “La última vez fue de garrapiñadas. Garrapiñadas a las 12 de la noche fue lo que más salí a correr. También antojos de duraznos, ahora que no hay encima”.