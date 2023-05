Daniela de Gran Hermano habló sobre Thiago: “Me enamoré de lo de adentro y no importa el frasco”

Por estas horas, Daniela Celis, la ex participante de Gran Hermano, se prepara para viajar a Brasil para disfrutar de unas vacaciones. Pero antes, decidió contar cómo vive su historia de amor con Thiago Medina, el joven cartonero de La Mtanza, del que se enamoró en el reality de Telefe. Mientras prepara las valijas para viajar a Buzios donde festejarán sus primeros tres meses de noviazgo, Daniela dijo: “Thiago me sorprendió mucho fuera de la casa. Es otro Thiago. Es un dulce de leche. Es súper amoroso, atento, caballero”.

Por otra parte, al ser consultada sobre si estaba enamorada, respondió: “Lo amo. Yo le dije ‘Thiago, si hubieras sido así dentro de la casa te hubieras ganado el corazón de toda la Argentina porque sos un osito panda’. Y él me dijo que le daba vergüenza. Es una persona hermosa”.

Y luego dijo: “La verdad con Thiago es que cuando salí de la casa pensé que iban a haber otras propuestas… Yo me doy cuenta de que me enamoro del corazón. Cuando me enamoro del corazón de alguien, no importa el frasco. Me enamoré. Ya está”.

Al ser consultada sobre las supuestas propuestas amorosas que tuvo tras su salida del reality, lanzó: “Thiago me prendió fuego cuando dijo que me escribían jugadores de fútbol. Muchos músicos también, me sorprendió el rubro. Músicos muy top”.

Mientras tanto, la joven se prepara para dos mega proyectos. El primero es el avance con el local de cuidado estético, el mismo que había anunciado días después de salir de la casa. Por otra parte, prepara un marca de ropa deportiva junto con Romina Uhrig y Julieta Poggio, aunque los compromisos laborales de ambas retrasaron todo. Lo malo es que Daniel aún no pudo sumarse a ningún programa.

Su sueño era ser panelista de LAM, el programa que Ángel de Brito tiene en América. Pero la producción eligió probar al aire a Coti Romero, la jovencita rubia oriunda de Corrientes que se hizo famosa por gritar mucho dentro de la casa y pelearse con todo lo que se le cruzara por delante una vez que salió. Pero Daniela no pierde las esperanzas y sabe que es muy querida por el pública a diferencia de la incorporación del programa de chimentos.