Daniela Lopilato habló sobre las acusaciones contra Michael Bublé por violencia de género

En las últimas horas, fueron muchos los seguidores de Luisana Lopilato que advirtieron maltratos psicológicos y físicos por parte de Michael Bublé. Todo se disparó cuando el cantante le dio un fuerte codazo, cuando su mujer lo interrumpió durante uno de los live que realizan desde su mansión ubicada en las afueras de Vancouver. Atenta a la repercusión -su nombre llegó a ser primera tendencia en la Argentina-, la actriz realizó un duro descargo en el que defendió al padre de sus tres hijos, al que se suma ahora el contundente descargo de su hermana, Daniela.

Instalada en la Argentina, la nutricionista no pasó por alto lo que estaba sucediendo con su hermana y su cuñado. Después de que la actriz realizara su descargo en Instagram, Daniela decidió aportar lo propio y le escribió un mensaje en el muro en el que criticó a quienes acusaban al canadiense de machista y violento.

La fuerte defensa de Daniela Lopilato a su cuñado, Michael Bublé

¡Por si no queda claro! La verdad es que hay gente que parece que no le gusta ver a familias felices, porque no pueden verse a sí mismos y contar sus propias miserias puertas para adentro.

Y ahora que tienen tiempo (en referencia al aislamiento obligatorio), se fijan en ustedes (por Luisana y Bublé), que lo único que hacen es compartir entretenimiento y hacer esto que estamos viviendo más llevadero.

¿Qué les pasa a todos? Realmente les está afectado el aislamiento, ¿y asumen cosas que no son? Los que quieran seguir diciendo y pensando estupideces que lo hagan. Mientras, ustedes sigan brillando y haciendo felices a las personas que se lo merecen.

La reacción de Luisana Lopilato frente a las acusaciones contra Bublé por machista y violento

En un intento por frenar la viralización del tema, la actriz publicó de inmediato un posteo en el que se puede leer la frase: "Siempre hacé lo correcto y dejá para Dios las consecuencias". Luego, escribió una marcada defensa al padre de sus tres hijos: Noah, Elías y Vida.

Es increíble cómo son algunos seres humanos. Mientras que atravesamos esta pandemia y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad e incertidumbres de todo tipo.

Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa, sin conocer nada de nuestra familia.

Después de todo el dolor que pasamos con Mike, quiero que sepan que no tengo dudas de quién es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más. ¡No es justo! Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada para tener fama y más seguidores.

La actriz hizo alusión a un famoso instagramer, que detectó el "codazo" y comenzó con la viralización del tema. "Está diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años, que no lo permitan tampoco. Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias. El mundo necesita en estos momentos más que nunca 'amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad'; no este tipo de personas".