Darío Barassi y el "pene grande gate" al aire: el incómodo momento que vivió el conductor

Poco a poco, Darío Barassi logró convertirse en uno de los conductores con mejor imagen de la televisión, en tiempos en donde el encendido bajó de forma abrupta y son muy pocos los formatos que logran captar la atención de la audiencia.

Pero su frescura a veces le juega una mala pasada, en especial cuando los participantes de Cien argentinos dicen pretenden hacerse los graciosos en vivo. En la edición de ayer, el conductor vivió dos momentos de incomodidad.

El primero tuvo lugar cuando se acercó a una de las participantes e intentó mantener una charla distendida, mientras el resto de los concursantes pensaban su respuesta para la consigna del programa. ¿Qué hizo? Elogió uno de los lunares de la joven, quien no dudó a la hora de responderle que, en realidad, se trataba de una cicatriz, dado que tuvo que someterse a una cirugía por cuestiones de salud para remover una mancha de nacimiento.

Fiel a su estilo, Barassi le trasladó su "bronca" a Mariano, su productor. "Remando un momento de mierd... Y vos, Mariano; cuando me tenés que corregir 'pa, pa, pa', pero cuando me ves hundido me dejás solo", le espetó con humor al aire.

Tras salir del incómodo momento, el conductor avanzó con la rutina y mostró una foto del David de Miguel Ángel. "Mírenlo bien, a mí me vendieron uno tan trucho que me vino con...", arrancó Barassi, quien fue interrumpido por otra participante, que acotó: "Un pene muy grande".

¿Qué hizo el conductor? Se escondió detrás de la escenografía del estudio y luego de ausentarse unos segundos del aire, regresó con una chicana a Ivan De Pineda, conductor de Pasapalabra, ciclo que compite de forma directa con el de Barassi: "Después pretendo que superemos a Iván".