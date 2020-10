De Alex Caniggia a Lola Latorre: los otros "Tomás Pergolini" que dejaron expuestos a sus papás

Tomás Pergolini, el hijo de Mario, lidera su propio programa en Vorterix de lunes a viernes llamado "¿Qué mierda es esto?" y en las últimas horas se hizo merecedor de cientos de cuestionamientos dentro y fuera de las redes sociales por su forma de dar a conocer la noticia sobre el fallecimiento de Eddie Van Halen, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y fundador de la banda homónima "Van Halen".

Las críticas no solo fueron porque el hijo de Pergolini admitió en su programa no conocer al legendario artistas a pesar de estar dando la información de que falleció a los 65 años, sino que además lo hizo en un contexto de risas y burlas, lo que sin duda ofendió a varias personas. Como Tomás, existen otros casos de hijos de famosos que le trajeron más de un dolor de cabeza a sus padres y BigBang te trae, algunos, a continuación.

Lucía Celasco

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, quedó en el centro de la polémica a comienzos de este año, poco antes del comienzo de la pandemia, a raíz de una escandalosa pelea callejera en Punta del Este a la salida del boliche Tequila que la tuvo como protagonista. La nieta de la diva insultó y golpeó a una familia que se disgustó al ver el auto Mini Cooper de Celasco estacionado en la salida del garaje de la casona que alquilaban.

Marcelo Parra Morón fue el principal damnificado y contó que Celasco -totalmente fuera de sí- lo empujó contra el auto, le pegó y lo insultó. “Me empezó a gritar ‘gordo, grasa, sacate la remera, chorro’. Me empezó a golpear y lo único que hice fue empujarla para que deje de pegarme. Me dijo que si tenía un arma me mataba y el papá, una persona sobresaltada, me dijo ‘salí que te mato’”, aseguró.

Lola Latorre

Si bien todo comenzó a partir de una desafortunada frase para describir el estado de nervios que manifestaba su compañero a horas de presentarse nuevamente en la pista del Cantando, Lola Latorre protagonizó días atrás una fuerte polémica que involucró a su madre, Yanina Latorre, a Lucas Spadafora y a la propia Nacha Guevara, quien fue la "víctima" y le pidió a la influencer que haga una suerte de "probation" para saldar su error.

Todo comenzó como una broma, cuando Lola en un programa disparó; “Estoy retranquila, pero Lucas (Spadafora), mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha (Guevara)”. Pero lo que parecía un chiste, fue cobrando otra tonalidad a medida que se viralizaba en las redes sociales. Y es que sumado al comentario de Lola, aparecieron otros dos polémicos videos en los que se la veía a Yanina y a Spadafora burlándose de Nacha.

Por separado y entre carcajadas, ambos se reían de los constantes temblores que sufre Nacha antes de dar cada devolución en el reality de LaFlia. Como consecuencia, la jurado del Cantando 2020 le pidió que no le pidieras más disculpas y les propuso pasar toda una tarde con una persona que padezca la enfermedad de Parkinson como una forma de enmendar su error y aprender que no todo en la vida son chistes o burlas.

Alexander Caniggia

La familia Caniggia sigue al rojo vivo. Pero en medio de esta disputa que tiene como protagonistas a Mariana Nannis y a Claudio Paul Caniggia, Alex, el hijo de ambos y mellizo de Charlotte, salió con los tapones de punta contra el ex futbolista.

Enojado por la situación familiar, Alexander compartió una serie de chats en la que su padre le recriminaba por la participación que tuvo junto a Nannis en la televisión italiana la semana pasada, en donde dijo que sabía que Caniggia lo dejaba en el auto mientras “se iba con putas”.

El ex futbolista al ver la participación de su hijo con Nannis, por la que trascendió que cobraron cerca de 30.000 euros le recriminó por sus dichos. “Cámbiate el apellido entonces. Hacelo ya”, le escribió Claudio a Alexander en el chat que el mediático publicó en su cuenta de Twitter.

Alex salió directo a responderle: “En vez de hacerte el loco, ¿por qué no das la cara y nos juntamos y me decís que miento? Yo no puedo creer que pongas a una mina antes que a tus hijos”. El ex futbolista, visiblemente molesto le retrucó el haber cobrado dinero por participar de ese programa.

Juani Pierri

Quizás el caso de Juani Pierri sea el más resonante de los últimos años. En agosto del 2013, en el programa Contámelo todo, y a tres meses del femicidio de Ángeles Rawson, por el cual Jorge Mangeri se encuentra cumpliendo perpetua, su por entonces abogado Miguel Ángel Pierri salió en vivo a defenderlo.

Leo Rosenwasser: —Mangeri, ¿es inocente sí o no?

Miguel Ángel Pierri: —Mangeri es un señor inocente que está pasando por el peor momento de su vida.

Juani: —Pero bol… mató a Ángeles.

El tiempo pasó, pero la interrupción de Juani, de en ese entonces siete años, a su papá es aún recordada como uno de los momentos más incómodos de la televisión y, como era de esperarse, no podía faltar en este podio.