De Amalia y Uma, a Juanita y Ámbar: los hijos de famosos igualitos a sus padres

Nico Francella: "No me pesa ser el hijo de Guillermo"

Con treinta años recién cumplidos, Nico Francella se posiciona como uno de los "nuevos galancitos" de la televisión. Hijo de Guillermo, empezó a estudiar publicidad ni bien terminó el secundario, pero abandonó la carrera para apostar por la actuación.

Su gran debut fue en la serie infantil Aliados, la primera producción de Cris Morena tras la muerte de Romina Yan. Luego, después de ganarse el cariño de la platea femenina, Nico sorprendió al sumarse al elenco de Las Estrellas, en donde interpretó a Federico.

"El viejo sabía que estaba estudiando teatro. Yo no le había anticipado que iba a actuar en televisión. Pero de entrada me apoyó y está muy contento. Me da consejos. Me dice: 'Sé creíble, sé natural, está cómodo, sentilo y disfrutalo'. Me enseña a estar tranquilo, no apurarme y entender que es un camino largo", reveló el galancito.