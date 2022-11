De armas tomar: Rusherking reveló cómo hizo la "China" para seducirlo en una fiesta VIP

“Me moría de ganas de chamuyarla, pero ni a palos”, dijo Rusherking en el programa Ferné con Grego sobre la primera vez que se cruzó con la China Suarez, su actual pareja. De novios hace ocho meses, el cantante santiagueño contó cómo fue el pícaro gesto que tuvo la actriz en la fiesta en la que se conocieron: “Ella me invitó un fernet, pero yo, con respeto, cómo sabía que era la China Suárez, no iba a acercarme a hacerme el banana ahí porque no correspondía”.

En la entrevista con Grego Rossello por Youtube aclaró también que no sabía de la fama que tenía ella porque ni había visto Casi Ángeles, la exitosa serie de cuatro temporadas de Cris Morena, en la que la China era una de las protagonistas. Rusherking afirmó que solo la conocía de ver su cuenta de Instagram y que, al momento de empezar a hablar, le reveló que no sabía por qué era famosa. “Cuando se conoció la noticia de que salíamos, fue un flash. La gente está loca. Felicitándome. Pero yo no lo veía así”, recordó y aseguró que “no tuvo charla con los amigos” en la que se regocijó de su nueva pareja.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El cantante afirmó que todo inició tranquilo después de un mensaje que él le mandó y que ahora está “feliz de la vida” y “muy enamorado”. “Encontré una estabilidad muy loca que me hace estar estable en mi trabajo, en salud, mentalmente. En todo. Es muy compañera ella”, recalcó.

La China Suárez le puso un pasacalle a Rusherking

La pareja desde que están juntos se muestran enamoradizos. Él le dedicó un tema (“Perfecta” que interpreta junto a Dread Mar I), ella le dejó un pasacalle en la puerta de su casa. Al respecto, dijo sorprendido: “No lo hace nadie. Es único. Eso me levantó el día”. También la defendió en público en varias oportunidades y asegura que "casi todo lo que se habla de ella es mentira".

Además, la China lleva varias demostraciones en sus redes sociales. Como fue el primer video que mostró de él que tuvo más de 217 mil likes y enumeraba todos los motivos de porqué lo elige como compañero. “Me enamore de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamore porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien. Me enamore porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamore porque sabe acompañar, porque maneja kms, o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme. Me enamore porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca”, firmaba.