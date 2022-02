De Barrio Norte a Lanús, sin escalas: la nueva vida de Vicky Xipolitakis y su hijo, Salvador

Meses atrás, Javier Naselli, el ex esposo de Vicky Xipolitakis, fue demandando por una deuda que asciende los 600 mil pesos del alquiler del departamento de Barrio Norte en el que vivía la modelo con su hijo Salvador Uriel. Si bien era la vedette la que utilizaba el inmueble, la causa recayó sobre el empresario que reside en Nueva York porque fue él quien firmó el contrato de alquiler cuando aún estaban en pareja.

De esta manera, a Naselli se lo intimó a través de una orden de desalojo por falta de pago -que recibió la propia Vicky- a desocupar el inmueble de 540 metros cuadrados y cuyo alquiler mensual ascendía a 2800 dólares. A esta deuda, además, se le sumó un juicio por falta de pago de las expensas. “Debe hace más de un año”, detalló una vecina de Vicky y agregó que el juicio era contra el dueño del departamento, un hombre de origen italiano.

La modelo siempre contó que se instaló en dicho hogar por elección de su entonces marido, quien se hacía cargo económicamente y, una vez separados, ella tuvo que comenzar a pagar la mitad de los gastos que eran en dólares. “De vivir en casa de mis papás, aparecí mudada, casada y embarazada. Me separé por violencia y me encontré con que tenía que pagar en dólares la mitad de todo. Gastos que él elegía y pagaba siempre", había contado Vicky en su momento .

Lo cierto es que este escándalo llevó a la modelo a desalojar el departamento de la polémica. De hecho, había mostrado en sus redes sociales como embaló todas sus pertenencias con una empresa de mudanzas que consiguió bajo la modalidad de canje. Cabe recordar que la modelo había cobrado gran notoriedad el año pasado a raíz de un polémico audio donde le pedía a un almacén boutique varios productos a modo de canje.

Luego de dormir sobre un colchón, en el piso, junto a su hijo, Vicky encontró departamento en Lanús, localidad bonaerense donde se crió y viven actualmente sus padres, al que tuvo que hacerle varias refacciones. "Lo hice con mucho amor y mucho trabajo pero lo logré. Es muy cálido y muy luminoso. La habitación de Salvi la hice. Agujereé paredes y los fines de semana me puse a pintar”, contó en diálogo con Cortá por Lozano.

Según contó, no fue tarea fácil remodelar su nuevo hogar y aclaró que le llevó más tiempo del que pensaba. "En los ratos libres agarraba la mecha y agujereaba las paredes. Al principio se me iba para cualquier lado. Aprendí y lo logramos. Salvi está feliz y cantamos: ´Casita nueva, casita nueva´, al compás de la agujereadora. Nos mudamos a cinco casitas de lo de mis papás, justo a la vuelta", reveló.

En ese sentido, explicó que la idea original era mudarse a Puerto Madero, pero que su papá le dijo: "Me parece que este departamento es para vos". "Lo fui a ver y me encantó. Yo con Salvi estaba sola. Siempre estaban ellos, pero con mucha distancia y ahora no es lo mismo. Me ayudan muchísimo. Lo trabajé con mucho sacrificio pero lo logré, lo encontré", dijo.

Al igual que el departamento que alquilaba en Barrio Norte, su nuevo hogar en Lanús cuenta con un gran living cubierto con pisos de madera clara. En las imágenes que compartió la propia Vicky ante su más de un millón de seguidores, se pueden ver dos sillones y un televisor de gran tamaño, y paredes blancas adornadas con cortinas de color salmón. "Fue lo mejor que hice, quedarme a una cuadra de mi familia", concluyó.