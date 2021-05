De Brito aislado en Miami: fue a vacunarse y dio positivo de Covid-19

El periodista y conductor de Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito, contó que se encuentra aislado en Miami, Estados Unidos, luego de que diera positivo de coronavirus cuando estaba a punto de regresar a Buenos Aires después de haberse vacunado, motivo por el cual viajó al mencionado país.

"Me voy a tener que quedar unos días más acá, aislado. Por suerte me siento bien. Me dio positivo, no sé, porque la verdad me venía sintiendo bien. Salvo cansado, del cansancio normal del primer, segundo día que llegué. Les dije que estaba cansado del viaje, que había dormido mal, y bla bla", comenzó diciendo el conductor de LAM, luego de anunciar sorpresivamente que dio positivo en su hisopado que se realizó ya pensando en volver a la Argentina.

"El sábado me dio positivo y acá estoy, por suerte estoy bien. No siento nada raro, la estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación. Más estando lejos", sostuvo De Brito sobre esta situación.

Luego, sobre sus síntomas, detalló que tuvo fiebre y decaimiento. "Uno se va mentalizando, porque le tocó a todo el mundo, pero cuando llega te asustas. Solo tuve un poco de fiebre, 38 de fiebre, nada grave tampoco. No es cansancio es decaimiento. Cuando te dan el positivo empezás a sentir todo", contó el conductor.

Por último, cuando le preguntaron cómo tomó la noticia al enterarse sorpresivamente que dio positivo, Ángel agregó: "El sábado fue un mazazo en la cabeza. Me preocupaba mi familia, sentirme bien. Estar en otro país”.

La noticia sobre el positivo de De Brito había circulado con fuerza durante todo el fin de semana, motivo por el cual el periodista decidió utilizar su programa para romper el silencio. Según trascendió, la vacuna que se aplicó fue la de Johnson & Johnson que se caracteriza por ser de una sola dosis.

Es la misma que se aplicó antes de regresar a la Argentina, desde la misma ciudad, el ex presidente Mauricio Macri. También fue la que decidió aplicarse otro periodista, Fabián Doman.

Justamente, una semana atrás, Ángel de Brito confirmó en LAM que se había dado la vacuna contra el coronavirus. Según contó el conductor, a través de una videollamada, sacó el pasaje luego de haber pedido permiso a la productora para tomarse una semana que le quedaban de sus vacaciones.

“Tenía muchas ganas de vacunarme. Con mi edad, casi 45 años, va a tardar en llegar a mi país y tuve la posibilidad de venir”, aseguró y agregó que se inoculó en el campus de un colegio a media hora de Miami Beach el mismo domingo 2 de mayo cuando llegó a la ciudad. “Tenía ganas de estar más protegido, de tener la vacuna. Pagué mi pasaje y vine solito”, continuó el periodista y señaló que el costo del pasaje aumentó entre “cuatro y cinco veces más”.

Por su parte, definió como “sencillo” el proceso de vacunación y detalló que al momento de la inoculación solo le pidieron el pasaporte y su número de teléfono “por si necesitan comunicarse por alguna eventualidad”. Luego de recibir la vacuna, lo hicieron esperar 15 minutos en los que estuvo monitoreado por un médico, le dieron un cartón de vacunación y se retiró.