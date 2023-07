De Brito aniquiló a los MF, tildó a Ventura de tibio y reveló los tres "angelitos" que quiere en LAM

Fue el primer Martín Fierro al que Ángel de Brito asistió en el rol de nominado y, si bien el premio a mejor conductor quedó en manos de Santiago del Moro, el periodista no perdió su sagacidad y aniquiló con todo a APTRA por la "ceremonia gris". Las críticas a Luis Ventura por los inéditos empates en las ternas y los tres polémicos "angelitos" que quiere sumar a su panel.

"Esto es como un casamiento, siempre. Venís, te encontrás con gente, chupan y empiezan a decir que te quieren. Como un casamiento", bromeó al inicio del mano a mano con BigBang, aunque luego disparó sin piedad: "Estuvo medio embole, la verdad es que me aburrí un poco".

La ceremonia se prolongó hasta pasada la una y media de la mañana. Los discursos se tornaron eternos por momentos y, si bien Del Moro procuró sumarle un poco de picante y dinamismo a la conducción, lo cierto es que para muchos de los presentes se tornó "eterna".

"No sé cómo se habrá visto en la transmisión, pero acá (desde el salón) se hizo un poco largo. Todo muy hablado, todo muy extenso", advirtió. Pero no todas fueron malas para el periodista: "Hubo lindos momentos como el de Susana y Gasalla; el discurso de Lanata. Mirtha y Susana. Pero después me pareció todo muy gris".

De Brito también se refirió al invento que APTRA ya convirtió en tradición para asegurar la presencia de Mirtha Legrand y Susana Giménez en la ceremonia, así como los premios que recibieron ciclos que ya no están al aire.

"Hubo mucho premio a gente que ya no está en la tele. Sus programas eran tan buenos que ya no están", chicaneó con ironía, al tiempo que enumeró: "Pasó con varios: el noticiero de América, PH, Mirtha que no está en la tele. Eso me pareció raro".

Otra de las decisiones de APTRA que más revuelo causó fue la de incorporar la definición "por empate", algo que el presidente de la entidad tuvo que aclarar en vivo durante la ceremonia, ante la sorpresa de Del Moro cuando se preparaba para anunciar el premio al mejor programa deportivo. "Tengo en el sobre a dos ganadores. A ver... ¿Cómo es esto, Luis? ¿Puede haber empate?", indagó el conductor de la ceremonia.

Ventura se vio obligado a volver a subir al escenario y dar la cara. "Para quienes se están sumando (a la transmisión), les quiero decir que dejé un suspenso en lo que fue el discurso inicial, porque se ha dado algo que pocas veces se da. En otras oportunidades sí, pero resolvió de manera interna: que el primer lugar constituya un empate, un empate técnico, igualdad de votos".

"El estatuto de APTRA establece que quien define la votación es el presidente y el presidente soy yo", reforzó, en el marco de los fuertes cuestionamientos en torno a la transparencia de su gestión. "Cuando hablé de la grieta, basta de grietas, empecemos a caminar juntos. Entonces para mí, los ganadores son dos. Los que empataron el primer puesto", esquivó.

Fueron dos los empates de la noche y el papelón más grande se dio cuando dos de las pocas ficciones argentinas nominadas debieron compartir el escenario y la estatuilla. "Me parece que el papelón de la noche fueron los empates, eso no me gustó para nada. Gana uno o gana el otro, es así", reconoció De Brito, al tiempo que disparó: "En caso de un empate, el presidente (de APTRA) tiene que decidir, pero el presidente no decidió. Arrugaron".

Consultado sobre quiénes son los "angelitos" que le gustaría llevar a su panel, el conductor de LAM no se anduvo con chiquitas. "¿Tres angelitos?", sonrió con picardía. "Me gustarían Benjamín Vicuña, Jorge Rial y Jorge Lanata". ¿Se le dará?