De Brito opinó del atentado a Cristina, lo destrozaron en Twitter y se enojó: “Hablo de una pavada”

Desde su cuenta de Twitter, Ángel de Brito ha dejado en claro en incontables oportunidades que es un ferviente antiperonista y sobre todo tiene un encono con Cristina Fernández de Kirchner. Por ello dedica múltiples críticas y duras acusaciones contra la vicepresidenta y su entorno.

Es que el conductor de LAM tuvo un papel preponderante en 2015, durante la campaña de Mauricio Macri, cuando trabajaba en El Diario de Mariana, el programa de Mariana Fabbiani y dedicaba palabras elogiosas a quien, finalmente, fue el presidente durante solo cuatro años. De hecho, él fue uno de los periodistas de espectáculos que se reunió con el líder de Juntos por el cambio a poco de su asunción.

Pero claro, hay situaciones y situaciones. Cualquiera creería que tras el atentado contra Fernández de Kirchner, cuando un hombre le gatilló en la cara mientras saludaba a sus seguidores en la puerta de su casa de Recoleta, Ángel mostraría un perfil solidario hacía la vice. Pero no.

Después del intento de asesinato, De Brito dejó por un rato su descanso en Europa, adonde viajó con su compañera y amiga Andrea Taboada y varios allegados más, tomó su teléfono, hizo un análisis de la situación, lo pensó y escribió: "Si pasó realmente y nadie te cree, algo hiciste mal".

En 10 palabras, el conductor de América no solo puso en duda el vil ataque contra Fernández de Kirchner sino que lo justificó. Por supuesto, las críticas que recibió se multiplicaron con el correr de las horas. Al igual que los insultos.

Además de ponerle sobrenombres vinculados a su nombre, varios usuarios de Twitter le dijeron a Ángel cosas como "Solo faltó que ataje una bala con su cara para que Angelito le crea. Y sus dignos espectadores, tan democráticos y racionales"; “Si le metían una bala en la cabeza lo ibas a creer”; “Nadie le creer no, Angelito, vos no lo crees porque sos un macrista horrible”, entre otras respuestas.

Varias horas después, indignado por las múltiples menciones que leyó en su cuenta de Twitter, De Brito afirmó: "Recién vuelvo de una isla. Estoy de vacaciones, no interpreten lo que no dije. Si hablo de una pavada no lo vinculen a un hecho trágico para el país”.

Y completó sobre la justificación de su desagradable tuit: “La mierda que algunos tienen en la cabeza es problema de ellos, esos mismos dejen de mirar desde sus ombligos. Cuando quiero opinar de algo serio lo pongo con nombre y apellido".

Además dijo: "Jamás me van a encontrar en esos lugares oscuros. No está en mi esencia. Sino en los que buscan eso todo el tiempo. No me sale, no necesito. Gentuza fuera de acá. No proyecten. ¿Está claro? ¡Estoy de vacaciones!".