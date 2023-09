De Brito y Tinelli la trataron de "vintage" y Lourdes Sánchez los ubicó: "Pueden lastimar mucho"

Mientras que en algunos sectores de la sociedad, el fallecimiento de Silvina Luna motorizó debates respecto a los parámetros estéticos que se le imponen a mujeres y hombres, en el Bailando por un Sueño parece que el mensaje aleccionador no llegó a impactar de lleno. Resulta que durante la edición del miércoles, Marcelo Tinelli y Ángel de Brito hablaron de Lourdes Sánchez y la tildaron de "vintage" -es decir vieja-, lo que llevó a que la bailarina les conteste con altura a ambos.

El intercambio entre los conductores se había dado cuando De Brito dio su opinión sobre la planta de parejas no tan conocidas que ingresaron al reality, en el marco de la devolución que le brindaba a la ex Gran Hermano Constanza "Coti" Romero. "Banco a los nuevos. No me gustan los vintage, los que vienen sin ganas, que vienen de favor, y la gente que no viene a dar todo. Y la gente que menosprecia al show tampoco me gusta", expresó el jurado.

Esta aclaración motivó a que "El Cabezón" le repreguntara a su colega. "A usted lo que no le gusta es lo viejo, ¿qué sería la camada vieja? ¿Lourdes Sánchez qué sería? ¿En qué grupo estaría?", quiso saber. Si bien el debate terminó allí y el hombre importante de LAM no respondió a lo planteado, esto no significó que la mujer en cuestión se quedara en el molde.

Si bien la respuesta no fue dirigida a ellos en forma directa, la bailarina y pareja del productor del ciclo Chato Prada, subió una historia a sus redes sociales donde se refirió al debate. "Me encanta ser vintage con 37 años, harta me tienen tildando a una de vieja y que se tiene que jubilar, llegué a la pista con 21 años y sigo vigente", expresó orgullosa.

Aunque la respuesta no se quedó allí, ya que Lourdes decidió cargar su mensaje con una reflexión para exponer la magnitud real de una caracterización como la que brindó De Brito. "Si fuera una persona insegura o débil un comentario así puede lastimar mucho", escribió la bailarina.

En el marco de un producto que hace de la superficialidad un estilo de vida, la expresión de la conductora es un baldazo de agua fría para la producción del Bailando. Sólo unos días atrás, habían omitido mencionar a la fallecida Luna en el debut, algo que repararon un día después al cierre del programa.

No contenta con el alcance de la respuesta, tras el mensaje Lourdes subió un provocador video donde se la ve haciendo gimnasia y trabajando particularmente sus glúteos. A este lo acompañó con la pregunta "¿Vintage por?". La relación entre cada uno de los protagonistas del debate muy probablemente no se resienta por los comentarios contra ella, aunque la bajada a tierra cargada de verdades que le dejó la bailarina, no será fácil de olvidar.