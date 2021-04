De Canosa a Bullrich, pasando por Ivana Nadal: el clan que arenga una "rebelión" contra las nuevas medidas

Viviana Canosa estalló de bronca tras escuchar las nuevas restricciones a la actividad comercial y la circulación anunciadas por el presidente Alberto Fernández y advirtió (o arengó) una posible "rebelión" de los argentinos.

"Yo no quiero un estado policial, ni un estado buchón. No quiero denunciar a mi vecino, ni que mi vecino me denuncie. Yo decido si quiero ir a comer, pero no quiero que al tipo que tiene un restaurante le digan lo que tiene que hacer porque el tipo se rompió el alma, está endeudado, perdió un año de su vida, no dan más. No se ponen en el lugar de esa gente, yo sí me pongo", comentó la periodista durante el pase con Luis Novaresio. Luego, agregó: "Y si quiero salir a las once de la noche, tengo todo el derecho de hacerlo".

“No pudieron dar el ejemplo con la salud de la gente, con el Vacunatorio VIP, explicame las vacunas que fueron a El Calafate. Somos una manga de boludos los argentinos, nos cansamos. Hicimos todo, nos guardamos y no les importó nada. Si ustedes no pueden justificar eso a esta población, nos vamos a rebelar", exclamó la conductora de A24.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Alberto Fernández y todos los políticos no nos cuidaron, nos robaron las vacunas. ¿Desde qué moral me vienen a hablar? Yo defiendo a la gente, me saca. Le pongo pasión porque ellos le ponen desidia", indicó. Finalmente, añadió: "Me irrita que al laburante que no puede más le digan que se terminó y que a las doce no puede salir más”.

Canosa no fue la única. La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, advirtió que desde la coalición opositora habrá "resistencia" a "medidas irracionales" ante el inminente decreto que anunciará el Gobierno Nacional en el que se determinarán nuevas restricciones a la circulación.

"Vamos a resistir en la medida en que sea totalmente irracional. (El encierro) De 23 a 5 va a destruir un montón de negocios. ¿Vas a seguir destruyendo restaurantes? Que lo hagan, pero la realidad es que la economía Argentina no resiste más", sostuvo la ex ministra en declaraciones radiales.

Bullrich se refirió además a la reunión que realizaron ayer las autoridades de Juntos por el Cambio y aseguró que había una postura unánime respecto a la posición a tomar en caso de fuertes restricciones a la circulación. "Durante todo el año pasado sufrimos una cuarentena que cerró más de 90 mil negocios. Hay 4 millones de personas que han perdido sus trabajos y los ingresos se disminuyeron prácticamente en toda la población", consideró.

Y concluyó: "Nosotros seguimos con la idea de tratar, en la medida de lo posible, de tener la mayor normalidad posible, contribuir con lo que está sucediendo y tratar de cuidarse lo más posible los ciudadanos; no tener actitudes como la de algunos adolescentes que por hartazgo o costumbre, realizan reuniones masivas que realmente no ayudan”.

También salió a dar su tan esperada opinión la modelo Ivana Nadal, a través de sus stories de Instragam. “No es la primera vez que lo hago, pero sí es la primera vez que lloro cuando dejan invadir mi cuerpo por imposición médica, social y protocolar. Estoy harta, juro que hace mucho no me sentía tan triste”, aseguró la presentadora de televisión que está viajando por el Caribe.

“Esto tiene que parar. Por favor no bajemos los brazos. Sigamos alzando la voz en pedido de recuperar nuestros derechos. Mi cuerpo es mío, mi vida es mía. Soy responsable solo de mi salud y bienestar, tanto mental como corporal”, aseveró la morocha.

“Esto no nos está haciendo bien. Tenemos que dejar de obedecer y empezar a escuchar a nuestra voz interior”, continuó Ivana, quien posee más de dos millones y medio de seguidores en Instagram.

“Si te hace bien usar tapabocas, si te hace bien vacunarte, si te hace bien vivir perseguido y con miedo, hacelo. Pero por favor pido respeto para los que no estamos de acuerdo y necesitamos de valer nuestra libertad de elegir poder respirar aire puro, de creer en nosotros, de confiar en la máquina perfecta y hermosa que somos”, sostuvo Nadal.