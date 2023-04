De Casi Ángeles a ser una asesina: quién es Valentina Zenere, la actriz que interpretará a Nahir Galarza

Tras la noticia de que la productora argentina Zeppelin Studio estaba detrás de la biopic de Nahir Galarza, la mujer más joven en haber sido condenada a prisión perpetua en la Argentina, ahora se confirmó que la actriz Valentina Zenere será la persona que interpretará en la pantalla a la asesina de Fernando Pastorizzo.

Como si fuera un boxeador a quien la fama en el país lo esquiva hasta que consigue el título mundial en el Madison Square Garden, la carrera de Zenere fue de menor a mayor, con un crecimiento en su popularidad que se dio a medida que fue internacionalizando su carrera y sus papeles en televisión.

El año pasado, Valentina llegó a su pico más alto con el papel que desempeñó en Elite, la gema española de Netflix que retrata la vida de unos alumnos del más alto nivel social en una escuela clasista, al ponerse en la piel de la argentina Isadora Artiñán. Aunque el primer paso allí lo había dado en los tres episodios de los que fue parte de Las Chicas del Cable, donde durante tres episodios de la última temporada interpretó a Camila Salvador.

Este escenario de fama mundial la colocó en un lugar de privilegio a la hora de recibir la propuesta laboral para interpretar a Galarza, ya que la actriz cuenta con 11,3 millones de seguidores en Instagram, donde suele compartir muchos de los trabajos que hace, además, como modelo.

Tampoco hay que confundir las cosas. Valentina es más argentina que el dulce de leche. Nació en Buenos Aires el 15 de enero de 1997. En 2010 tuvo su primera participación televisiva en Casi Ángeles, el éxito televisivo de aquel entonces de Cris Morena que emitía Telefe.

En Argentina también trabajó para Pol-ka, cuando hizo una participación especial de dos episodios para la telecomedia Los Únicos que Adrián Suar produjo, la cual era protagonizada por Mariano Martínez, Nicolás Cabré y Griselda Siciliani. Luego volvió bajo el ala de la creadora de Chiquititas, para hacer de Mara Ulloa en Aliados, uno de los últimos productos televisivos locales que tuvo el protagonismo de la generación de Peter Lanzani y demás pollos de Cris Morena.

Siguiendo con la metáfora boxística de su carrera, Zenere incrementó su fama al conseguir el título latinoamericano que le brindó ponerse en el papel de Ámbar Smith en la exitosísima Soy Luna, que produjeron Disney Channel y Pol-ka. Allí se destacó para todo el subcontinente y obtuvo la notoriedad que antes la había evitado.

Fue el paso previo a llegar a España y la actual popularidad por ser parte de éxitos que trascienden las fronteras a través de Netflix. No caben dudas que, lejos de ser una apuesta, su elección para interpretar a Galarza, no parece ser muy riesgosa, ya que desde el vamos, incrementará el alcance del film con su proyección internacional.

El perito de parte Enriquye Stola viene de revelar que la asesina de Pastorizzo, sentenciada en junio de 2018, tiene esquizofrenia de inicio temprano, ya que posee "alucinaciones auditivas, visuales, cenestésicas y olfativas".

"Veo cosas, de que se cierre la puerta, que se abra, que me golpean la puerta y no hay nadie… Una vez vi una persona sentada en la cama. He visto gente pasar por el pasillo. He sentido el perfume de alguien, de Fernando sentí muchas veces", reconoció Nahir ante el psiquiatra. "En mi casa (antes del hecho, diciembre 2017) me pasó una vez antes de venir acá, yo estaba en mi pieza, estaba estudiando y empecé a escuchar ruidos, que estaban revolviendo las cosas, yo pensé que estaban entrando a robar y me tapé la cabeza y empecé a llamar a mi mamá por el WhatsApp", le confesó.

Galarza es la mujer más joven en haber sido condenada a prisión perpetua por el asesinato de quien fuera su novio. En enero de 2023 se confirmó que recibió 300 mil dólares para brindarle los derechos de su historia a Zeppelin Studio y su serie de 12 episodios de nombre "Nahir, Ángel o Demonio". También la productora Kapow le dio 200 mil para tener los derechos de un docureality de 3 episodios.