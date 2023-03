De Chano y Sandra Mihanovich a Carmen Barbieri: los famosos que defendieron a Jey Mammon

En el marco de la denuncia por abuso sexual infantil emitida por Lucas Benvenuto, Jey Mammon hizo un descargo en sus redes sociales, mediante el cual recibió el apoyo de diversos famosos. El actor reconoció que tuvo un vínculo con el denunciante, pero lo justificó modificando la edad: “Cuando yo lo conocí, él tenía 16 años”.

Una de las primeras en dejar un comentario en la publicación de Jey fue Sandra Mihanovich, quien lo conoce debido a su participación en La Peña de Morfi, y le escribió: “Te abrazo”. Cabe recordar que además, la cantante estuvo de invitada en Los Mamones, programa conducido por el acusado.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En esta misma línea, y dejando a la vista su vínculo con él, quien comentó la publicación y le plasmó todo su apoyo a Jey fue Chano: “Te creemos amigo”. Un dato no menor, es que el integrante de Tan Biónica también estuvo de invitado en Los Mammones, algo que los unió. No obstante, cuando Charpentier tuvo problemas legales, Jey también lo apoyó.

Por otra parte, Grecia Colmenares, le dedicó unas palabras ligadas a lo religioso, y depositó la búsqueda de la verdad en dios: “El tiempo de dios es perfecto. Si no hiciste nada dios estará contigo y todo saldrá bien”. Si bien la publicación recibió muchos comentarios, likes y reproducciones, no hubo otras personas del medio que le brindaran su apoyo desde allí.

Sin embargo, Carmen Barbieri realizó un descargo en Mañanísima y consideró que si bien no lo está defendiendo, sí creyó en su relato debido a como fueron las reacciones del artista: “Juro que lo escuché y le creí todo. Que se emocionaba. Además, lo vi con otra cara, no parecía Jey Mammon. Viste cuando uno está desfigurado y le decis se me cayó la cara de la tristeza, de la angustia”.

Por último, Barbieri agregó: “No lo estoy defendiendo, Siempre digo lo mismo, porque si es culpable tiene que pagar. Pero no quisiera estar en esos zapatos. Pero si hiciste algo malo en esta vida hay que garparlo. Nosotros no somos la justicia. La justicia es la que tiene que terminar todo”, concluyó la conductora.