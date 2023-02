De chequear ni hablemos: Nik se quiso subir a Alfa y difundió otra fake contra "los peronistas"

El último domingo, Alfa se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano, pero por una manifestación de SAT, Sindicato Argentino de Televisión, no pudo ingresar al estudio. Debido a la falta de información sobre "el afuera", el participante creyó que se trataba de “un grupo de peronistas” que buscaba escracharlo a él por su expreso apoyo a Mauricio Macri.

La realidad es que esta versión surgió debido a que su compañera de placa, Romina Uhrig, fue diputada por Frente de Todos, motivo que los mantenía como “rivales políticos” ya que por su parte, Alfa, se encargó de hacer público su apoyo al ex presidente.

Los memes en las redes sociales no tardaron en llegar, ya que durante al menos una hora se escuchaban gritos y aplausos fuera del estudio de televisión, y hubo quienes cayeron en la trampa. Uno de esos fue Nik, quién creyó realmente que había peronistas manifestándose en contra de Alfa y twitteo: “Murió GH. Alfa no pudo entrar al estudio de Gran Hermano por una manifestación de PERONISTAS en la puerta de Telefé. Argentina no tiene salida. Te cortan hasta el Reality Show. FIN”.

Nuevamente, el "dibujante" fue foco de bromas, y las deliradas del resto de los usuarios se convirtieron en la diversión del domingo a la noche. Cabe destacar que esta no es la primera vez que le ocurre algo así. El 20 de noviembre del 2022 felicitó erróneamente al plantel de la Selección Argentina no por no querer usar un brazalete negro en conmemoración al fallecimiento de Hebe de Bonafini y disparó: “Firmes Scaloni y Messi plantándose al Chiqui Tapia. Ya cuando salieron Campeones de América se negaron a la foto con Alberto. Este martes tampoco van a salira jugar con brazalete negro. Perfecto. Es la Selección de TODOS. No de algunos”.

Lo cierto es que esa información había sido inventada en Twitter, y tanto desde la Casa Rosada como desde la Selección Argentina, afirmaron que esas especulaciones y rumores eran falsos. El creador de Gaturro, quién debe disfrutar del hate sino ya no se explica, aprovechó el primer partido del Mundial de Qatar 2022 y trato a Tini de mufa, motivo por el cual se ganó el odio de más de media red social: “Por favor, a De Paul saquenle los botines que dicen Tini y ponganle unos de verdad”.

En ese entonces Alejandro Stoessel, padre de la cantante aprovechó para cerrarle la boca y le respondió a gaturrin: “Quería comentarte mi sorpresa después de leer tu Twitt vinculado a los botines de Rodri mencionando a Tini. Creo que tanto vos como yo sabemos lo que representa ser agredido desde las redes sociales. Sé que tu profesión es hacer humor pero hubiese sido prudente evitar generalizar el Bullying”. Lo cierto es que frente a la derrota del seleccionado, Tini se había convertido en el centro de las burlas y la principal acusada de ser “mufa”, hecho que claramente quedó comprobado no ser real.