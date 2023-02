De Córdoba a Pasión de Sábado: quién es Camila, la joven que vive en una casa dentro de un estudio de TV

Sin lugar a dudas, Camila Mercado es la gran revelación de la música tropical, pero antes tuvo que pasar por momentos muy difíciles en su vida. No todo fue color de rosa y se vio afectada gran parte de su vida por el bullying al que era sometida a causa de su obesidad. Tenía 10 años cuando sorprendió a sus abuelos cantando una canción de Valeria Lynch.

Hasta ese momento, siempre se había mostrado tímida, pero logró romper esa barrera y mostrar su talento frente a su familia, y muy pronto en los escenarios, gracias a su abuelo que era músico. Incluso, con tan solo 18 años, ya se presentó en importantes escenarios nacionales, junto a destacadas figuras como Magui Olave, Rocío Quiroz, Rodrigo Tapari, Sergio Torres y QLokura.

De la mano de los productores Pablo y Adrián Serantoni, Camila dejó atrás los años de bullying en su Córdoba natal, para instalarse en Buenos Aires y seguir avanzando en su carrera profesional. Hoy vive en una casa montada nada menos que dentro de los estudios de la productora SER TV, desde donde se transmite el programa sensación de la movida tropical: Pasión de Sábado. "Mi familia me ayudó muchísimo a salir adelante", sostuvo en diálogo con BigBang.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

A tres semanas de su estreno, el video del tema "Qué lástima me das", ya cosechó miles de reproducciones en Youtube. Además, el 2023 recién comienza y ya trabaja a tiempo completo para seguir compartiendo su talento con sus seguidores, que van en aumento dándole todo el apoyo que siempre soñó. "No solo sufrí el bullying de los chicos, también de parte de los grandes. Fue un proceso muy largo para mi poder entender que, en realidad, el problema no lo tengo yo", detalló.

A los 11 años ganó su primer premio "Gran Futuro" en un concurso de talentos en TV, que volvió a recibir en 2016. En 2018 grabó su primer CD con canciones inéditas de folclore y en 2019 formó su primera banda -llamada Doble Identidad Alma Joven- pero dentro del género tropical, con músicos de su misma edad. Su hermano, baterista, fue parte de esta primera etapa en la vida artística de Camila, hasta que la pandemia puso un freno obligado.



Camila Mercado, que sueña con seguir escalando en el mundo de la cumbia romántica y habló de todo con BigBang: su difícil historia de vida, su pasión por la música y su llamativa casa, un estudio de televisión. "Es muy chistoso porque sé que es el sueño de cualquier artista vivir en el lugar donde nació la música tropical, es muy loco y cuando lo cuento no lo pueden creer ¡vivo al lado del escenario de Pasión de Sábado! Es un sueño realizado", resaltó.

¿Cómo estás Camila?

-La verdad es que estoy muy contenta, agradecida con todo el apoyo que me están dando.

¿Cómo nació tu carrera musical?

-Comencé desde muy chiquita, se me ocurrió cantar frente a mi familia que estaban cantando con el karaoke y yo les decía "quiero cantar las canciones"; En mi familia todos son cantantes y vivía viéndolos cantar, y dije "yo quiero cantar". Y de ahí comencé a presentarme en algunos escenarios. Fue algo difícil para mi porque yo sufrí mucho el bullying por la obesidad. Estuve muy encerrada en mi misma y con mucha depresión.

Mis papas no me podían sacar de mi casa, teníamos muchísimos problemas, pero descubrí que la música era algo que me sanaba y me hacía salir adelante. La verdad es que fue un proceso de quererme a mi misma, de poder presentarme en los escenarios y solamente presentarme e interactuar poco con el público, porque estaba insegura de mi misma.

¿Cómo sobrellevaste el bullying y qué te hizo superarlo?

- Fue un proceso muy largo para mi poder entender que, en realidad, el problema no lo tengo yo, pero si el resto. Yo era chiquita, con 10 años, y me preguntaban "¿por qué no podía ser como una nena mas?", porque no solo sufrí el bullying de los chicos, también de parte de los grandes. Entonces fue un proceso súper largo para mi poder entender, superar eso y hasta hoy mismo cuesta.

Hace poco, cuando debuté en Pasión de Sábado, conté que muchos me escribieron a mi cuenta y criticaron mi cuerpo; Quizás antes me hubiera encerrado todo el día y me di cuenta que no me pasó eso. Me puso muy feliz de saber que no me afectaron sus comentarios, hay que tener en cuenta que una sola palabra a la otra persona le puede afectar muchísimo.

¿En quién conseguiste un respaldo o quién te ayudó a superar esta depresión?

- Hice el proceso y entendí que el problema no era mío y comencé a creer en mí para lograr los sueños porque si no, no iba a poder cumplirlos. Mi familia me ayudó muchísimo a salir adelante, mi mamá sobre todo fue la que estuvo conmigo y fue la que me ayudó a entender que no era mi problema, sino del resto.

Después me enteré que era celiaca a los 11 años y mi cuerpo cambió muchísimo, la gente que me molestaba comenzó a desaparecer (no todos) pero no me molestaban como antes. Me di cuenta que no molestaron más porque comencé a creer en mí misma y no tanto porque mi cuerpo cambió. La situación no cambió porque estaba "flaca", cambió cuando comencé a creer en mí misma.

¿Sigue existiendo esta suerte de "estatus" corporal?

-Si, sigue existiendo y donde vayas siempre van a existir comentarios de este tipo porque hay gente que descarga su maldad en otras personas. La realidad es que esa persona es la que tiene el problema. El mensaje que le daría a todas esas personas que pasaron por lo mismo es que crean en ellos mismos. Es un proceso largo, pero hay que tener paciencia y saber que los sueños se pueden cumplir si vos crees mucho. Si vos no crees, va ser difícil, pero la verdad es que creyendo en tu mismo poder, van a poder lograr miles de cosas sin importar lo que la gente haga ni lo comentarios despectivos que puedas llegar a recibir.

¿Cómo fue trabajar con los artistas más influyentes de la movida tropical?

- Fue un sueño, sobre todo cuando canté en el Gran Rex y en el Luna Park, que son escenarios súper importantes. Inclusive canté con Los Palmeras la última vez, fue increíble porque crecí escuchando a Los Palmeras y fue un éxito. Hablamos, compartimos, fue un sueño cumplido y son sueños que nunca pensé que iba a cumplir.

¿Cómo es eso de que vivís en un estudio de televisión?

- Si, es increíble lo que armaron mi productor y los técnicos en los estudios de la productora SER TV, desde donde se transmite el programa musical Pasión de Sábado. Es muy chistoso porque sé que es el sueño de cualquiera artista de vivir en el lugar donde nació la música tropical.

Es muy loco y cuando lo cuento, no lo pueden creer: "vivo al lado del escenario de Pasión de Sábado". Es un sueño realizado. Cuando yo era más chica y tenía 15 años, con mis hermano tenía una banda, una banda de cuarteto y soñábamos con ir a Pasión, pero no nos daba el recurso ni la plata porque a la gente del interior le cuesta muchísimo poder llegar hasta acá y ahora vivo acá, qué hermoso sueño.

¿Tenés todas las comodidades?

- Todas, y también recibo visitas. Te cuento que el sábado que canté en Pasion de Sábado, vino toda mi familia desde Córdoba, mis hermanas, mis tíos y todos se quedaron en la misma casa.

¿Tenés algún apodo? ¿Cómo te dicen?

- Mi familia me dice Luly, la verdad es que no sé porqué.

¿Lugar preferido de vacaciones?

- Carlos Paz, amo a Carlos Paz

¿Tenés alguna cábala o amuleto?

- Siempre que estoy por comenzar a cantar, rezo.

¿Tenés algún hobbie?

- Cocinar, amo mucho cocinar.

¿Cómo haces ahí adentro para cocinar? por el humo lo digo...

- (risas) Cocino muy bien, nada se me quema.

¿Película o serie preferida?

-Shrek, todas las pelis

¿Alguien a quien admires?

- A Rocío Quiroz, su historia de vida me da inspiración.

¿Grupo de música y/o cantante favorito?

- Luciano Pereyra

¿Con quién soñás hacer un dúo?

- Con Angela Leiva, que es una genia.