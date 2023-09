De defender a Lotocki a “peritar” el llanto de las víctimas: Ventura atacó a Pamela Sosa

El viernes le pegó mal a Luis Ventura. En el programa A la tarde, el panelista volvió a defender a Aníbal Lotocki frente a las múltiples denuncias por mala praxis de muchas víctimas y a días de la muerte de Silvina Luna. “¿Cómo te consta que Silvina Luna se murió por lo que le puso Lotocki?”, fue una de las más increíbles preguntas que lanzó el periodista al aire y sin vergüenza. Pero fue por más. Y hasta analizó el llanto de Pamela Sosa durante la marcha frente a la puerta del cirujano que fue condenado a cuatro años de prisión en 2011 por inyectar sustancias prohibidas en el cuerpo de Luna.

Por supuesto, no es la primera vez que Ventura realiza una férrea defensa sobre la figura de Lotocki. De hecho, mientras Silvina luchaba por su vida hace pocas semanas, el especialista en chimentos decidió permanecer en el programa pero en silencio absoluto. No tuvo el mismo papel que había adquirido hace unos años cuando lanzó: “Luna tenía síndrome de asia de forma preexistente, aunque ese mal relacionado a las operaciones estéticas que se basa en reacciones alérgicas".

Por entonces, la respuesta de Silvina fue en su última entrevista: "La verdad, después de todo lo que he y sigo pasando, que es de público conocimiento, yo tengo la energía puesta en mi sanación y no voy a poner la energía en inventos y en cosas que no son probables, porque esto ya pasó por la Justicia, ya fue condenado por cuatro, cinco años de cárcel. A mí me hubiera gustado que sea mucho más".

Y completó: “Pero en un país como el que estamos, donde comprobar la mala praxis es muy difícil, yo siento que por lo menos se escuchó, que la condena es condena. Y se comprobó que lo que puso e hizo fue dañino. Así que imagínate que Ventura diga esto me tiene sin cuidado. Así que me tiene sin cuidado lo que ponga en ese expediente y lo que quiera escribir. Evidentemente hay un acuerdo, un tongo, una amistad, un no sé qué con Lotocki, no le veo otra. Yo tengo un estudio que me avala, que fue presentado en la Justicia, que me dio todo perfecto, los riñones, todo bárbaro".

La historia terminó con el fallecimiento de Silvina y una historia de lucha en la Justicia y en clínicas que duró una década. Mientras tanto, Ventura intentó desprestigiarla de varias maneras. Incluso quiso escribir un libro en defensa de Lotocki. ¿Los motivos? Eso nunca se supo. Pero a mediados del 2022, el panelista aseguró que estaba escribiendo un libro sobre el cirujano en el que iba a trabajar sobre los expedientes. Todo el proceso había sido en el marco de la apelación que el médico procesado presentó al fallo que salió en su contra.

Luego se desdijo: "No sé por qué se adjudica que voy a hacer como libro. Yo hablé que me iba a meter en los expedientes, ¿qué tiene que ver Lotocki? Recibí como siete mensajes, preocupados, apretándome, diciendo que yo recibía sobres y plata de Lotocki". Esa misma vehemencia para defender al falso cirujano, la abandonó durante los días de duelo por la muerte de Luna. Pero la recuperó para atacara a una de las víctimas. Específicamente a Pamela Sosa, ex novia de Lotocki pero una de las que ahora lo enfrenta porque le metió en el cuerpo una sustancia prohibida.

Mientras le dedicaban unos minutos a Pamela Sosa y a las mujeres que la atacan por su relación con Lotocki, entre las que están Andrea Ghidone y Mónica Farro, se sumó Ventura. La propia conductora lo presentó así: “Pamela Sosa tiene algunos detractores y uno de ellos es Luis Ventura”. Ahí tomó la palabra el periodista y lanzó: “En el pasado mi relación con Pamela ha sido buena. Lo que sí, en algún momento, en función de mi postura periodística que tiene que ver con buscar la verdad… Para mí ella mienta”.

Y al rato, Ventura cuando le preguntaron si le parecía que Sosa mentía, pidió que repitieran las imágenes de la marcha para pedir justicia a la que llamó “escrache”: “¿Puede pasar las imágenes del escrache a Lotocki? ¿Se pueden poner acá?”. Ahí se levantó de su silla y se acercó a la pantalla y señaló: “Perdón, mano sobre la cara. Decime dónde ves una lágrima en esa cosa emocionante, decime dónde le ves una lágrima. Estuvo varias veces y dónde hay una lágrima en este rostro”.

Enseguida sumó: “Si es un acting, está muy mal actuado. Y si es cierto, avísenle a las lágrimas para que se le caigan. Tal vez la tristeza no le va por dentro sino que tiene remordimiento”. Cuando le preguntaron por qué decía eso, contestó: “Perdón, el departamento donde Lotocki operaba en Chile de quién era. De Pamela Sosa. Ella nunca supo que ahí funcionaba en consultas y en operaciones. En el allanamiento donde le sacaron vendas, gasas y alcohol, ¿ella no sabía nada ni preguntó para qué era? ¿Cobraba Pamela Sosas por cada paciente que llevaba?”. La respuesta no la dio. Pero quedó en evidencia que prefiere atacar a las mujeres víctimas que al médico que colocó sustancias prohibidos, enfermó y hasta podría haber causado las muertes de muchas otras. Y todo en nombre del periodismo.