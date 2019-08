De Disney a PornHub sin escalas: Bella Thorne hará su debut en el mundo pornográfico

Bella Thorne tiene 21 años y supo conquistar al público infantil y adolescente gracias a su protagónico en Shake It Up, la serie de Disney Channel que le permitió no solo aparecer en otras tiras de la misma compañía, sino dar el puntapié inicial a una extensa filmografía para su edad.

La tira tuvo su debut en el 2010 y contó de 75 capítulos. Sin embargo, 9 años después, Thorne decidió incursionar en otro contenido audiovisual, que a diferencia de su época en la compañía del simpático ratón, no es apto para todo público. La actriz decidió pasar de ser una “chica Disney” al cine porno sin escalas con una serie de videos que publicará por internet.

Lejos de interpretar a jóvenes en secundaria, Thorne será la cara del proyecto “Her & Him”, el cual llegará a la plataforma PornHub –el sitio triple equis más grande del mundo- el próximo mes de septiembre. "El proceso de rodaje fue muy interesante porque tuvimos sexo real en el set, algo que nunca antes había rodado", sostuvo la artista al ser consultada por este proyecto.

La misma será la cabeza encargada de dirigir el filme. Los protagonistas serán dos personas conocidas en el ambiente del porno: Abella Danger y Small Hands. Según afirmó, las películas buscarán, entre otras cosas, poder hacer una reflexión acerca de "la relación de un hombre y una mujer y su lucha por encima de la dominación", explicó.

Sobre el contenido más preciso, la directora –que no descartó participar en alguna ocasión- señaló en video donde promocionaba el lanzamiento: "Mi idea inicial fue crear una película navideña de horror, pero en cambio hice un filme hermoso y etéreo".

Según PornHub, la película "presenta a un veinteañero ansioso que encuentra un mensaje de texto sorprendente en el teléfono celular de su novia, que interrumpe sus rutinas mañaneras y lanza un encuentro fuera de control y cargado sexualmente".

"Lo que me inspiró para hacer la película fue básicamente pensar en esta relación entre un hombre y una mujer, y esta lucha por el dominio y cuánto se relaciona con nosotros en nuestro mundo en general además de en un escenario sexual", aseguró Thorne.

Y cerró: "Si piensas que la pornografía es incómoda, lamento que te sientas así. Pero no hagas que otras personas se sientan incómodas por estar de acuerdo con ella”.

Otra ex Chica Disney en la mira

Al mismo tiempo, otra ex Chica Disney revolucionó las redes sociales en las últimas horas por una jugada postal que publicó en sus redes sociales. Se trata de Dove Cameron –conocida por su papel en la serie de Disney Liv y Maddie- quien abrió un debate sobre el hecho de llevar corpiño o no y de hacerse selfies marcando los pezones a través de las redes sociales.

Todo comenzó cuando la actriz de 23 años publicó una selfie frente a un espejo, luciendo un top corto de color blanco sin llevar debajo ropa interior. “Las mujeres TIENEN una historia que ha sido sistemáticamente suprimida. Nuestra espiritualidad colectiva se ha contaminado en gran medida para satisfacer las necesidades de los hombres y los que están en el poder”, escribió.

Y siguió: “Esto tiene un profundo efecto en la autoestima de las niñas y las mujeres en las que se convierten. Esta influencia se puede ver en sus elecciones de vida, socios y seguridad financiera por el resto de sus vidas. También tiene un efecto en la forma en que sus futuros socios los verán y, en última instancia, los tratarán. Nuestras chicas merecen algo mejor”.

Por último, Cameron sostuvo que “el momento de presentar el feminismo y la espiritualidad centrada en la mujer a TODOS los niños es ahora”. Con su descargo, la actriz buscó defender en Instagram la libertad de la mujeres para hacer y llevar lo que quieran sin tener que estar sometidas a la opinión de una sociedad “dominada por el patriarcado”.