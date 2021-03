De Doman a Marina Calabró: los voluntarios de la vacuna de CanSino y los primeros resultados del ensayo

En la carrera contra el coronavirus, muchos son los países que se sumaron a los distintos ensayos y pruebas para probar las vacunas. De hecho, en la Argentina la Fundanción Huésped lidera el estudio de la dosis desarrollada por el Beijing Institute of Biotechnology, la cual fue creada en China.

Del estudio de Fase III en nuestro país muchos famosos y periodistas participaron como voluntarios, y entre los nombres más conocidos que trascendieron se encuentran Fabián Doman, Alberto Cormillot, Chiche Gelblung, Lucio Di Matteo, Marina Calabró, Martín Tetaz y varios comunicadores más.

Sin embargo, según pudo saber BigBang, algunos de los participantes se encuentran ansiosos por saber si la vacuna funciona, por lo que entre ellos suelen consultarse si tienen o no anticuerpos generados, lo que indicaría por un lado que se les aplicó la dosis, y por el otro, que la vacuna resulta efectiva.

La vacuna de CanSino aún no está aprobada en la Argentina.

Lo que sucede es que estos estudios se caracterizan por ser “doble ciego”, lo que significa que la persona que recibe el fármaco y la que lo administra no saben si se trata de la vacuna o de un placebo.

En comunicación con este sitio, Fabián Doman contó que se hizo de manera privada el estudio de anticuerpos y le dio 0,5, un número que se considera bajo porque, en caso de haber recibido la dosis, debería haberle dado por encima de 1.

"Yo me lo hice en el laboratorio Rossi, que hace todos los estudios de anticuerpos y me dio negativo. Lo que sucede es que yo doy por hecho que me dieron placebo", comentó a BigBang el conductor de Intratables.

Fabián Doman participó como voluntario de la vacuna de CanSino.

Según dijo, en anteriores oportunidades se aplicó otras vacunas, y en esos casos a los pocos días después de dárselas tuvo síntomas, algo que no le pasó en el estudio de la dosis de CanSino.

"Desde Fundación Huésped nos dijeron que nos van a avisar después si nos dieron placebo o no, pero no nos confirmaron la fecha", agregó el periodista, quien además comentó que una vez por mes tiene que presentarse a completar formularios y comentar si notó algo fuera de lo común.

"Tenés que informar todo, tenés entrevistas con la clínica", indicó, y añadió que debe reportar también si estuvo con algún contacto estrecho, aunque eso hasta ahora afortunadamente no le sucedió.

Marína Calabró también es voluntaria del ensayo.

De igual modo, otra de las que participó en las pruebas de Fundación Huésped fue Marina Calabró, quien al poco tiempo de aplicarse la dosis sí tuvo síntomas asociados con la vacuna. De hecho, ella se realizó el estudio de anticuerpos, y le dio positivo, lo que es un dato sumamente alentador.

Sin embargo, varios de los voluntarios se encuentran muy ansiosos por saber si las dosis son efectivas, dado que hasta ahora la dosis de CanSino no fue aprobada en la Argentina porque debe culminar al menos la Fase III de los ensayos, lo que genera mayor certeza respecto a su funcionamiento.

El estudio en Fase III de la CanSino

En la Argentina el análisis es llevado adelante por la Fundación Huesped de Pedro Cahn y además cuenta con la colaboración de otros de los infectológos que asesora el presidente Alberto Fernández, como es el caso de Eduardo López, quien ha sido consultado por BigBang acerca de los avances del ensayo, y al menos hasta el cierre de esta nota no contestó.

Las pruebas comenzaron en diciembre del año pasado y se realizan al día de hoy en 11 centros de salud en el AMBA y en la ciudad de Mar del Plata.

A diferencia del resto de las vacunas que se conocen, la elaborada por CanSino consta de una sola dosis que utiliza un enfoque de vector viral toma un virus vinculado al resfrío común e inserta en él un gen que contiene el modelo de una parte distintiva del coronavirus. Es decir, no incluyen al virus real del SARS-CoV-2, sino algunas partes muy limitadas copiadas de él y que son fabricadas en el laboratorio. Por este motivo, no es posible que una persona pueda infectarse de Covid-19.

El ensayo lo lleva a cabo en la Argentina Fundación Huésped.

En este caso, se trata de un adenovirus al que se le agrega genéticamente una proteína propia del coronavirus para poder ser reconocido por el sistema inmunológico como tal y, así, generar inmunidad.

El desarrollo de CanSino Bio contempla una vacuna de una sola dosis, que se conserva a entre 2 y 8 grados, lo que facilita la logística en caso de mostrar buenos resultados en el estudio de Fase III. El estudio durará 1 año e incluirá 40.000 personas voluntarias en todo el mundo. Serán elegibles personas mayores de 18 años, que por su historia clínica y examen físico tengan un buen estado de salud (Chiche la recibió después de estar internado en terapia intensiva).

En los ensayos de fase I yII de esta vacuna participaron 616 personas voluntarias que fueron vacunadas con buenos resultados preliminares y sin efectos adversos serios. En simultáneo con el estudio que coordina en Argentina Fundación Huésped, otras pruebas se están llevando a cabo en Chile, México, Rusia y Arabia Saudita.