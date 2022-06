De "Full psicópata" a "secta familiar": las críticas a Ricky Montaner por grabar a Stefi Roitman en la ducha

En enero del 2020, Stefi Roitman se decidió y viajó a Miami para conocer a Ricky Montaner, luego de mantener una breve relación a la distancia. Y desde entonces, no se separaron más: dos años después, sellaron su amor con una gran boda que acumuló elogios, críticas y varios escándalos que aún hoy resuenan en las redes sociales. Por ejemplo, la relación entre Sferti y su suegra, Marlene Rodríguez, se sabe que dista de ser la mejor. A lo largo del romance con su actual esposo hubo varios episodios de enojo que se potenciaron cuando Marlene directamente se encargó de toda la organización de la boda y no dejó que nadie haga nada por fuera de su supervisión.

Claro está, ambas se encargaron -sin éxito- de desmentir estas versiones en varias oportunidades. Otro ejemplo fue el supuesto mal vínculo entre los Roitman y los Montaner, que se habría terminado de romper después de que Marlene Rodríguez, matriarca del clan, no los dejara participar de la organización de la boda. La mala relación fue tal que ni siquiera se sacaron una foto juntos en la boda.

Lo cierto es que desde entonces, el matrimonio pasó ya por muchas tormentas, como los desencuentros en los viajes con Montaner hijo y los picantes mensajes publicados por la rubia en las redes sociales, en medio de los fuertes rumores de crisis con su flamante marido. De hecho, muchos se animaron a afirmar en su momento que la actriz no se había adaptado a vivir en Miami: "Cada despedida duele lo mismo y no me acostumbro", había escrito ella en sus redes sociales.

Pero en las últimas horas, el nombre de Ricky volvió a ser tendencia y generó una nueva polémica que involucró a Stefi: el cantante la grabó y publicó el video en las redes sociales mientras ella se daba una ducha. Y como era de esperarse, le llovieron las críticas. “Orando mientras se baña y no sabe que la miro. Te amo Stefi Roitman”, escribió junto a la grabación que dio a conocer en sus historias de Instagram.

En cuestión de minutos, varios internautas lo acusaron de violar la privacidad de su pareja: “Muy psicópata Ricky Montaner”, “No hay ni un cuerdo en esa familia”, “Full secta”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en Twitter. Situación similar había vivido Camilo con Evaluna Montaner en diciembre del 2020. En aquella oportunidad, el también músico grabó a la hija del jurado de La Voz mientras se bañaba y lo publicó en las redes sociales. “Ella”, escribió.

De fondo, se la veía a la artista completamente desnuda, aunque lo único que se llegó a ver son las piernas en la bañadera. “Evaluna es el centro de mi vida y tengo la certeza de que yo también soy el centro de la suya. Entonces... esa certeza da una seguridad tan bacana... Aceptamos el amor que creemos merecer”, respondió más tarde el colombiano, ante la lluvia de críticas que recibió al respecto en aquella oportunidad.

En esta ocasión, Ricky Montaner tampoco se quedó callado y ante los cuestionamientos, disparó: "Sabes del censo ese que hacen en los países para contar la cantidad de gente que hay, yo creo que podrían hacer un censo sólo metiéndose en twitter o en los mensajes directos de Instagram para ver la cantidad de gente hermosa que hay, como también la cantidad de gente estúpida que se cuela de vez en cuando".

Y continuó: "Podrían hacer un conteo y decir 'aquí hay tanta gente chevi y tanta gente pelotuda'. Les doy un ejemplito pues, saben la historia que subí de mi mujer orando en la ducha...mucha gente 'Ay, me erizó la piel. Que hermosos. Que dulces son. Que belleza', de vez en cuando algún mensaje que dice 'No deberías filmarla en su tiempo íntimo con Dios. Son muy tóxicos'".

Para finalizar, Ricky cerró su mensaje con un insulto: "Vete a mamar". Todo comenzó como un cuento de hadas para la pareja y el pasado sábado 8 de enero se casaron. A la boda asistieron más de 400 invitados. La ceremonia tuvo lugar en Exaltación de la Cruz, a 82 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muchas celebridades dieron el presente. Luego del festejo se trasladaron a Miami para vivir una historia de novela.