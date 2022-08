De "gente incompetente" a "mierdas": la furia de Icardi y el viaje "de la paz" con Wanda en plena crisis

El feed de Instagram del futbolista argentino Mauro Icardi refleja con mucha propiedad su actual situación profesional. Lejos y desjerarquizadas quedan sus publicaciones donde muestra sus éxitos deportivos, y más presente que nunca están las otras, las que utiliza con el fin de recuperar el amor de su pareja, públicamente en crisis desde la infidelidad descubierta que tuvo con la actriz Eugenia "la China" Suárez.

Los rumores de divorcio que sonaron fuerte la semana pasada, con testimonios que revelaron que ella habría descubierto una nueva infidelidad, se hicieron eco en todos los medios de comunicación, junto al conflicto que se abrió con la exempleada doméstica que se encontraba varada en Milán.

-¿Seguís enamorada?-, le preguntaron a Wanda Nara en el Aeropuerto de Ezeiza el viernes, cuando emprendía la vuelta para Europa.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

-Después hablamos-, contestó.

Evidentemente la representante no da puntada sin hilo, y sabe que sus declaraciones son esperadas con mucha ansiedad. Además, que se hable de una posible separación esconde otros temas polémicos, como sus empleados y el nivel futbolístico del delantero, en medio de mucha información cruzada que habla sobre que el equipo francés donde juega no lo querría tener más en cuenta.

Wanda Nara se fue del país y habló de su separación de Icardi y de su empleada

Viaje a Ibiza y foto familiar

Icardi se encargo de subir ayer tres fotos a su Instagram. En estas se lo ve rodeado de Wanda y sus hijas Francesca e Isabella, en el marco de las vacaciones familiares que comenzaron todos juntos en la paradisíaca isla de Ibiza. Es probable que el sol y la arena vayan a apaciguar la crisis, aunque con tantas idas y vueltas no se puede asegurar nada.

Atento a las críticas que recibió en Francia por ausentarse del entrenamiento del PSG (en el marco de las negociaciones en torno a su futuro deportivo), Icardi realizó un duro descargo también en redes sociales: "Dejen de inventar mierdas, la decisión de la no convocatoria fue solamente técnica. No me ausenté por ningún problema personal, ya que no los tengo y respeté cada entrenamiento".

"El fútbol sigue siendo mi prioridad y mi trabajo, por el cual me pagan. Lo que no voy a tolerar es que gente incompetente y con malas intenciones busque ensuciarme. Ahorren tiempo y antes de escribir y esconderse detrás de una pantalla o de un periódico, infórmense con la realidad".

Por último, confirmó el inicio de las vacaciones en Ibiza, aunque aclaró: "Hoy estoy viajando con mi familia porque en mi trabajo nos dieron días de reposo y cada uno los aprovecha como quiere, eligiendo su propio destino. Les mando un beso".

La mediática pareja del futbolista también utilizó sus redes para aclarar un punto importante que la tenía preocupada. Ella no es "la mujer de" y se encargó de decirlo en Twitter. Es que detrás de los ataques que recibe, se esconden muchas críticas machistas agazapadas, que la juzgan a ella en todas sus decisiones y que se olvidan de criticar a Mauro u otros hombres por cosas similares.

En el descargo, que aclara que con su situación económica no corre peligro su independencia, reafirma que es dueña de su destino y sus decisiones. Perdonar una infidelidad puede no ser fácil, y muchas veces hasta no recomendable, pero hay algo que es seguro: no se puede hacer a medias. Porque mientras no esté claro si se perdonó o no, estos rumores se escucharán siempre.