De Gime Accardi a Paula Chaves: el club de amigos que le soltaron la mano a la China

Durante los últimos años de su vida, Eugenia la China Suárez se ha tenido que enfrentar a una serie de escándalos que no la han dejado nada bien parada ante la imagen pública. El primero tuvo que ver con Carolina Pampita Ardohain, Benjamín Vicuña y el palta gate, mientras que el segundo sucedió hace muy poco, cuando Wanda Nara contó que su marido Mauro Icardi le había sido infiel con la actriz.

Sin embargo, estos no son los únicos conflictos a los que la artista tuvo que enfrentarse, sino que también atravesó duros momentos personales cuando se distanció de amigos muy queridos y cercanos.

La pelea con Accardi y Vázquez

Uno de esos momentos sucedió hace ya varios años, en el 2016, después de la muerte de Santiago Vázquez, hermano de Nicolás. Según contó el actor, y también su mujer Gimena Accardi, se distanciaron de la China porque no los acompañó ni estuvo cerca tras el repentino fallecimiento del joven.

“Se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es un tema muy fuerte, triste, delicado como la muerte de Santi", explicó la mujer de Nico en diálogo con Intrusos.

Y agregó: "No estuvo de la forma que lo esperábamos. De la forma que nosotros sí estuvimos con ella incondicionalmente en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas". A su vez, el actor fue más directo y disparó: "No estuvo. Es difícil, uno hace lo que puede. No sé si hace lo que puede o hace lo que quiere. Sé cómo me comporto como amigo".

Después de eso, quien salió a defender a la China fue Paula Chaves, que contó que muchas veces la joven no sabe cómo reaccionar ante la muerte, y que supuestamente se alejó sin querer. "Quiero decir algo, es un tema recontra privado. Cada amistad es un mundo. La realidad es que la "China" cuando falleció su papá, no volvió de su viaje con Nicolás Cabré de Colombia. Es una persona que ante el dolor de la muerte le cuesta reaccionar como uno lo haría. Ella estaba de viaje, le avisaron que su papá murió y no volvió. La China estuvo conmigo en tiempos duros, cuando perdí el embarazo estuve muy mal, ella se ocupó de Olivia 100 por 100. Se la llevó sin ningún compromiso, estuvo al lado mío. Lo quiero decir porque es una recontra buena amiga al igual que Gime", dijo para poner paños fríos.

El enfrentamiento con Paula Chaves

Sin embargo, ahora las cosas se dieron vuelta. Es que quien se enojó esta vez fue la propia mujer de Pedro Alfonso, después de que se enterara que Suárez había estado coqueteando con Icardi, marido de Wanda. Sucede que el vínculo acá fue muy cercano, porque Chaves es íntima amiga de Zaira.

"Paula le escribió y le dijo: 'Sos un sorete. Leí todos los mensajes, tengo todos los chats, leí todo. Sos una basura'", contó Yanina Latorre cuando de desató el escándalo, y aunque la modelo no quiso hablar del tema, tampoco negó la existencia de esa conversación.

Si bien Chaves tomó partido y mostró su apoyo público a Zaira con un posteo en pleno estallido mediático en el que posaron en la plaza junto a sus hijos, lo cierto es que la modelo se pronunció de forma muy escueta en las últimas horas en su paso por el ciclo de Vero Lozano.

"¿Viste lo que pasó, nena? Es terrible lo que pasó", indagó la conductora, mientras la modelo se tapaba la cara con su pelo. "Yo ya te lo iba a decir cuando me comentaste lo de Gino, porque viste que Gino llevaba la boina (por el participante de Bake Off", siguió Lozano, en alusión al look de Icardi.

Chaves, mientras tanto, reconoció: "Es como que yo sola me metí en el tema al nombrarla a Zaira". "Igual, yo te ayudo. Impensado todo esto realmente", remó la conductora. "Sí, horrible. Pero no voy a hablar del tema. Me apena mucho todo esto. Pero no, no es mi tema y no puedo opinar, ni hablar, ni nada", cerró.

Otra de las modelos que le habría soltado la mano tras el Wanda gate sería también María del Cerro, quien es también muy cercana a Chaves y a Zaira. Aunque no se pronunció al respecto, parece que la joven tomó partido por sus amigas, y se volcó del lado de las hermanas Nara.

El alejamiento con Lali

Por otro lado, Eugenia Suárez y Lali Espósito fueron compañeras en Casi Ángeles. Sin embargo, en búsqueda de nuevos rumbos, la ex pareja de Vicuña decidió alejarse del popular grupo juvenil que compartía con Tacho Riera, Gastón Dalmau, Peter Lanzani yLali. A partir de ahí, varios rumores indicaron que no terminaron de la mejor manera su relación laboral.

Sucede que ambas eran muy amigas, y aunque nunca ninguna de las dos habló de una pelea concreta, la cantante sí admitió que con el paso del tiempo se distanciaron. "Cada una tomó su camino, y la vida nos fue alejando porque tomamos distintas decisiones”, explicó Lali. Aún así, luego de años de no verse, en el último tiempo se reencontraron y hasta se mostraron juntas en varias oportunidades.