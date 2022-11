De Alfano a JLO: los famosos que recurrieron a la "magia negra" por amor o venganza

Algunos prefieren ni nombrarla, otros ni pensarla, sin embargo siempre hay alguien que la practica y alguien que cumple el rol de la "víctima". La magia negra, los gualichos, las macumbas, el agua de tanga y freezar a personas mediante papeles ha alarmado al mundo de los famosos en los últimos años frente a las varias revelaciones que se filtraron de cada uno de ellos.

No es algo universal y cada procedimiento tiene lo suyo. Cada persona lo puede hacer a su manera. Matar animales, beber sangre, poner papeles en un freezer, quemarlos y hacer que la persona que te guste tome agua sucia con la ropa íntima, son tan solo algunos de los procedimientos más conocidos con lo que respecta a la brujería. Lo cierto es que hay quienes dicen que, en realidad, hacer magia negra perjudica más al que lo hace que al que lo recibe, ya que estarás "maldiciendo" a alguien, y eso no es algo "bueno" para las energías individuales.

El concepto de "hechizar" a las personas mediante estos procedimientos ganó visibilidad a raíz de la revelación de varias famosas , tanto nacionales como internacionales, a quienes se les conoció los embrujos que utilizaron para con sus parejas. Lo cierto es que en el 2018 en Argentina, se conoció a través de Luciana Salazar, que Martín Redrado la había "congelado" en su freezer ya que éste procedimiento se realiza con la finalidad de "controlar" o "detener en su toxicidad" a la persona en cuestión. En su momento, la modelo lo acusó y el economista se defendió sin dar mucho detalle de si era cierto o mentira. Pero ese fue el primer paso de una puerta que se terminó de abrir de par en par.

Top 5 famosos gualicheros

1. Graciela Alfano: Durante muchos de sus primeros años como jurado del Bailando por un sueño, y mientras estaba de novia con Matías Alé, la vedette sufrió acusaciones sobre su vínculo con la magia negra, ya que muchos participantes y compañeros de su trabajo contaban que en su obsesión con el joven, lo que quería era que él no la dejara e incluso una vez ya separados habría continuado con sus embrujos para que no consiga pareja. Y de ser así para que duren poco tiempo.

La ex panelista de LAM lo negó rotundamente, pero quienes parecen conocerla mejor que nadie, revelaron datos inéditos. Por un lado Mirtha Legrand, quien supo ser muy allegada a Alfano, le recordó la acusación que le había hecho la mamá de Jorge Ibáñez en vivo y su respuesta fue brutal: "Irás a decirle esto a un fiscal. ¿Te animarías a decir esto en un juzgado? Yo acuso a la señora Graciela Alfano de bruja porque me lo dijo alguien que está muerto. ¿Qué pruebas tenés?”.

Como si ésto fuese poco, la modelo recibió las mismas acusaciones de parte de Silvia Suller, con quien también compartió muchos lugares de trabajo, y de parte de la mamá de Yanina Latorre, quien reveló que ella también hacia magia negra con los mismos procedimientos e incluso afirmó que se los ha hecho a su yerno y a quienes agreden a su hija. ¿Habrá hecho magia negra Graciela? Lo dejamos a tu criterio.

2. Caniggia-Nannis: La familia que formó el Pájaro Caniggia no es nada convencional. De hecho, cada integrante es un personaje distinto. De ellos sí que se ha hablado mucho. Por lo que hacen o dejan de hacer, por sus looks y por sobre todas las cosas por las revelaciones que hizo la ex novia de uno de sus hijos. Resulta que Sofia Macaggi, ex pareja de Alex, comentó que tanto los mellizos como Mariana suelen acudir a videntes o brujos para hacer trabajos de magia negra. Además, agregó que ellos tienen animales en su casa, y que varias veces se despertó y vio a algunos muertos.

No supo especificar si eran como ofrendas o como las tan conocidas macumbas para hacer que alguien quede atrapado por vos para "siempre". Pero lo cierto es que con el tiempo, el hermano de Nannis dió una entrevista en un programa de televisión y confirmó todo lo que la bailarina relató.

3. Jennifer López: Los famosos de Hollywood parecen ser perfectos. Siempre se muestran en su mejor estado y cuentas sus mejores anécdotas. Pero este no sería el caso de la cantante pop. Hace unos años, y a raíz de su separación, su ex marido Ojani Noa, contó que cuando estaban en la relación ambos concurrían a una madrina de magia negra que los protegía de los males y que terminó siendo la "gurú" de JLo. Según su relato, ella fue más allá y llegó a participar de sacrificios de animales con tal de que sus deseos se cumplieran.

Lo que intriga a todos sus fans, fue que a raíz de su regreso con Ben Affleck, quien supo ser el amor más importante de su juventud, es si lo habrá hechizado por toda una eternidad, y gracias a eso es que regresaron durante la pandemia. ¿Habrá hecho algo así con Marc Anthony?

4. Flor de la V: La actual conductora de Intrusos contó varias veces que cuando era chica una mujer que leía las manos le aseguró que tenía un futuro como artista y que estaba destinada a hacer reír a la gente. Nunca le creyó hasta que llegó su primera oportunidad en los medios. Desde entonces, la vedette confiesa ser muy "cabulera" y buscar todo tipo de protección contra la envidia y las malas ondas de los demás.

Pero eso no siempre es favorable. De hecho, hay ciertas supersticiones como la de los gatos negros y las pulseras rojas, que están mal vistas ya que las energías que invertís en cosas negativas, se considera que "te vuelven".

5. Mónica Farro: En su última invitación al programa de Pampita, la modelo habló sobre cómo hacía para relacionarse con sus parejas debido a la alta exposición que supo manejar en un momento de su carrera, y sobre cómo hacia para "enamorarlos". Textualmente, la pregunta de Carolina fue sobre si existía algún "amarre" que la ayude en eso.

Lejos de enojarse o de desmentirlo, Farro parecía muy incursionada en el tema, y reveló que sí, que ella sabia que existía gente que ponía un papel con el nombre escrito de la persona que le interesaba dentro de un tarro con miel, para "endulzarlo" y que eso funcionaba como un amarre. Dada su alta información y su claridad al explicarlo, dejo entre visto que ella ya lo había probado.